Manevra lui Soros prin care vrea să țină Casa Albă în mâinile progresiștilor!

Senatorul american Marco Rubio (R-FL) și mai mulți senatori au trimis o scrisoare președintei Comisiei Federale de Comunicații (FCC), Jessica Rosenworcel, cu privire la vânzarea a 18 posturi de radio în limba spaniolă, inclusiv conservatorul Radio Mambí din Miami, către Latino Media Network (LMN), un grup media recent format condus de activiști democrați și finanțat parțial de miliardarul de stânga George Soros.

„Suntem îngrijorați de faptul că LMN, ca grup frontal nou format, condus de agenți partizani cu zero experiență în radiodifuziune, ar putea lucra pentru a reduce la tăcere punctele de vedere politice cu care finanțatorii săi nu sunt de acord. Dacă are succes, LMN ar putea exercita o influență practic de necontestat asupra a aproape o treime dintre hispanicii din întreaga țară", au scris parlamentarii. „Având în vedere importanța gestionării de către FCC a lățimii de bandă AM și FM limitate disponibile în Statele Unite, solicităm Comisiei să-și depună diligența și să examineze atent preluarea acestor posturi de către o organizație partizană anunțată abia săptămâna trecută".

„Departe de a fi benignă, vânzarea propusă este cea mai recentă dintr-o serie de mișcări ale progresistelor de elită, disperate să recupereze sprijinul alegătorilor hispanici, care au întors pe bună dreptate spatele democraților și priorităților lor socialiste", au continuat parlamentarii. „Dar în loc să-și revizuiască propriile politici nepopulare, suntem îngrijorați de faptul că ideologii de extremă stângă încearcă să-și consolideze și să-și extindă controlul asupra mass-media, astfel încât să poată inunda undele cu propagandă cu speranța de a păcăli ascultătorii, astfel încât să poată reduce la tăcere. voci conservatoare care își contestă propaganda progresistă." În urma recensământului din 2011, 52.045.277 persoane, respectiv 16, 7% din cetățenii Statelor Unite s-au declarat hispanici sau latinoamericani.Hispanicii și latinoamericanii din SUA reprezintă grupul etnic cel mai prolific, 26% dintre nou-născuții americani aparținând acestui grup etnico-lingvistic.