Ministrul Securității Publice din Vietnam măncâncă friptură placată cu aur! Videoclipul de la Londra provoacă indignare

Un videoclip care îl arată pe ministrul Securității Publice din Vietnam savurând o friptură placată cu aur la un restaurant de lux din Londra a atras atenția presei internaționale și a stârnit indignare pe rețelele de socializare. Ministrul To Lam a fost filmat mușcând din carne și apoi dând cu degetul în sus în timp ce mânca la restaurantul Nusr-Et Steakhouse din cartierul bogat Knightsbridge al capitalei britanice.

Nusr-Et, nume dat de bucătarul turc Nusret Gokce - mai bine cunoscut sub numele de Salt Bae, cu aproape 40 de milioane de urmăritori pe Instagram - servește friptură placată cu aur de 24 de carate comestibil, despre care se spune că a costat peste 2.000 de dolari SUA, potrivit AFP. David Beckham, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell se numără printre clienții care au mâncat la sucursalele acestui restaurant din întreaga lume. Videoclipul, postat de restaurant, dar ulterior dat jos, a devenit viral pe TikTok și Facebook în Vietnam și-n întreaga lume.

Se poate vedea cum ministrul Securității Publice din Vietnam, To Lam, e hrănit de Salt Bae cu o friptura în valoare de până la 45 de milioane de VND/buc în restaurantul său din Londra. La aceeași masă cu ministrul To Lam a fost șeful de birou al Ministerului Securității Publice To An Xo. Activistul pentru drepturile omului Hoang Dung a fost unul dintre primii care a postat fotografii cu masa, pe pagina personală de Facebook și a întrebat "de ce oficialul a luat cina la un restaurant atât de scump într-o călătorie oficială", a precizat BBC.

Mulți utilizatori de rețele sociale au condamnat masa bogată și au comparat-o cu sărăcia din Vietnam. Persoana vietnameză medie a avut un venit lunar de aproximativ 184 de dolari anul trecut, conform datelor Biroului General de Statistică din Vietnam. Se pare că videoclipul a fost făcut la începutul lunii noiembrie, când Lam a călătorit în Marea Britanie pentru a participa la conferința COP26 privind schimbările climatice și pentru a se întâlni luni cu ministrul de interne al Regatului Unit, potrivit AFP. (M.G.G.)