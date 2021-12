Putin și Xi își plănuiesc evadarea din sfera de influenta bancara a SUA si spargerea embargoului impus companiilor!

Anunțul Rusiei și al Chinei privind crearea unei platforme independente de tranzacționare financiară va permite națiunilor aflate sub sancțiunile SUA să se elibereze de intruziunea occidentală în activitățile lor comerciale.



Vladimir Putin a trecut direct la subiect. La începutul conversației sale video de o oră și paisprezece minute cu Xi Jinping, la 15 decembrie, el a descris relația dintre Rusia și China ca fiind "un exemplu de cooperare interstatală adevărată în secolul XXI". Numeroasele lor niveluri de cooperare sunt cunoscute de ani de zile - de la comerț, petrol și gaze, finanțe, industria aerospațială și lupta împotriva Covid-19, până la interconectarea progresivă a Inițiativei Belt and Road (BRI) și a Uniunii Economice Eurasiatice (UEE).



Scena a fost acum pregătită pentru anunțarea unei contramutații serioase în baletul lor atent coordonat, care se opune combinației implacabile de Război Hibrid/Război Rece 2.0 desfășurată de Imperiu. După cum a explicat succint consilierul prezidențial de politică externă Iuri Ușakov, Putin și Xi au convenit să creeze o "structură financiară independentă pentru operațiunile comerciale care să nu poată fi influențată de alte țări". Neoficial, surse diplomatice au confirmat că structura ar putea fi anunțată în cadrul unui summit comun înainte de sfârșitul anului 2022, scrie "The Cradle".



Aceasta este o schimbare radicală din multe puncte de vedere. Problema a fost discutată pe larg în cadrul summiturilor bilaterale anterioare și în perioada premergătoare summiturilor BRICS - concentrându-se, în principal, pe creșterea ponderii yuanului și a rublei în decontările dintre Rusia și China, ocolind dolarul american și deschizând noi opțiuni pe piața bursieră pentru investitorii ruși și chinezi.



Am ajuns acum la punctul critic. Iar evenimentul catalizator nu este altul decât faptul că șoimii americani au lansat ideea - nucleară din punct de vedere financiar - de a expulza Rusia din SWIFT, rețeaua de mesagerie utilizată de peste 11.000 de bănci din peste 200 de țări, precum și de instituții financiare, pentru transferuri rapide de bani în întreaga lume.



Se spune că excluderea Rusiei din SWIFT face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni dure, conceput ca răspuns la o "invazie" a Ucrainei care nu se va întâmpla niciodată, în principal pentru că singurii care se roagă pentru ea sunt războinicii profesioniști din NATO. Încă o dată, o greșeală strategică a SUA oferă autoproclamatului "Parteneriat strategic global" dintre Rusia și China ocazia de a-și avansa coordonarea. Ushakov s-a exprimat foarte diplomatic: este timpul să se ocolească un mecanism SWIFT "influențat de țări terțe" pentru a forma "o structură financiară independentă".



Aceasta este o schimbare serioasă pentru Sudul global, deoarece multe națiuni aspiră să se elibereze de dictatura de facto a dolarului american și de relaxarea cantitativă recurentă a Fed. Rusia și China experimentează de ceva timp sisteme de plată alternative: SPFS (Financial Message Transfer System) din Rusia și CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) din China.



Acest lucru nu va fi ușor, deoarece cele mai puternice bănci chineze sunt foarte atașate de SWIFT și și-au exprimat rezerve față de SPFS. Cu toate acestea, ele vor trebui să se integreze în mod inevitabil înainte de lansarea noului mecanism, probabil la sfârșitul anului 2022. Odată ce cele mai mari bănci rusești și chineze - de la Sberbank la Bank of China - vor adopta sistemul, calea va fi deschisă și pentru alte bănci din Eurasia și din sud.

Pe termen lung, SWIFT, supus interferențelor politice neîncetate ale SUA, va fi din ce în ce mai marginalizat sau limitat la latitudini atlantice. Ocolirea dolarului american, pentru comerț și pentru tot felul de reglementări financiare, este absolut esențială pentru noțiunea în evoluție a Rusiei și a Chinei de lume multipolară. Desigur, va fi un drum lung, mai ales când vine vorba de a oferi un contrapunct solid la sistemul financiar global controlat de SUA, un labirint care include uriașele firme de investiții BlackRock, Vanguard și State Street, cu participații interconectate în aproape toate marile corporații multinaționale.



Cu toate acestea, o evadare a SWIFT va căpăta rapid amploare, deoarece este legată în mod inextricabil de o serie de evoluții pe care Putin-Xi le-au abordat în conversația lor, dintre care cele mai importante sunt:

- Interconectarea treptată a BRI și a UEE, oferind un rol tot mai important Noii Bănci de Dezvoltare (NDB), administrată de BRICS, precum și Băncii Asiatice de Investiții în Infrastructură (AIIB).

- Creșterea importanței geopolitice și geoeconomice a Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS), în special după admiterea Iranului în octombrie. Și, în mod crucial, viitoarea președinție chineză a BRICS din 2022.



În 2022, China se va implica pe deplin în BRICS+. Acest club BRICS lărgit va fi legat de un proces de dezvoltare care va include:



- Consolidarea Parteneriatului economic regional cuprinzător (RCEP) - un acord comercial masiv în Asia de Est care implică China, cele 10 țări ASEAN și Japonia, Coreea de Sud, precum și Australia și Noua Zeelandă.

- Zona continentală africană de liber schimb (ACFTA). Și memorandumurile de înțelegere semnate între UEE și MERCOSUR și între UEE și ASEAN.



Iaroslav Lissovolik, unul dintre cei mai importanți experți mondiali în BRICS+, consideră că a sosit momentul să se treacă la versiunea 2.0 a BRICS+, într-un sistem care deschide "posibilitatea unor acorduri bilaterale și plurilaterale care să completeze rețeaua centrală de alianțe regionale formată de țările BRICS și vecinii lor regionali respectivi.



Așadar, dacă vorbim despre un salt calitativ major în ceea ce privește dezvoltarea economică în sudul țării, întrebarea este inevitabilă. Cum rămâne cu Asia de Vest? Toate aceste interconexiuni, plus o portiță SWIFT, vor fi cu siguranță în beneficiul Coridorului economic China-Pakistan (CPEC), probabil proiectul emblematic al BRI, la care Beijingul intenționează să anexeze Afganistanul.



CPEC va fi legat treptat de viitorul coridor Iran-China prin Afganistan, ca parte a acordului strategic Iran-China pe 20 de ani în care proiectele BRI vor juca un rol important. Iranul și China fac deja schimburi comerciale în yuani și riali, astfel încât decontările între Iran și China în cadrul unui mecanism non-SWIFT vor fi o chestiune de rutină.

Ceea ce s-a întâmplat cu Iranul este un exemplu clasic al faptului că SWIFT a devenit ostaticul manipulării politice imperiale. Băncile iraniene au fost excluse din SWIFT în 2012, din cauza presiunilor exercitate de suspecții obișnuiți. În 2016, accesul a fost restabilit ca parte a JCPOA, convenit în 2015. Cu toate acestea, în 2018, sub administrația Trump, Iranul a fost din nou exclus din SWIFT. Nimic din toate acestea nu se va întâmpla vreodată dacă Iranul se alătură noului mecanism Rusia-China.



Iar acest lucru ne aduce la interconectarea expansiunii BIS a Chinei în Iran, Irak, Siria, Liban și Yemen. Reconstrucția Siriei ar putea fi finanțată în mare parte prin mecanismul non-SWIFT. Același lucru este valabil și pentru achiziția de energie irakiană de către China. La fel și reconstrucția Yemenului, care ar putea găzdui un port deținut de chinezi, ca parte a "șirului de perle".



Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Israelul ar putea rămâne în sfera de influență financiară a SUA, sau în lipsa acesteia. Și chiar dacă nicio națiune BRICS nu va ancora Asia de Vest și niciun acord de integrare economică regională nu se întrevede la orizont, rolul de integrator economic va fi jucat în mod inevitabil de China.



China va juca un rol similar cu cel al Braziliei în MERCOSUR, al Rusiei în UEE și al Africii de Sud în SADC/SACU. BRI și UEE vor primi un impuls uriaș prin ocolirea SWIFT. Pur și simplu nu poți deveni multipolar dacă faci comerț folosind moneda imperială (devalorizată) ca mijloc legal de plată.



BRI, UEE și aceste acorduri interdependente de dezvoltare economică, combinate cu tehnologia digitală, vor integra miliarde de oameni din sud. Gândiți-vă la un viitor posibil și promițător care ar oferi telecomunicații ieftine, servicii financiare și acces la piața globală, într-un mediu fără dolari, tuturor celor care au fost până acum excluși de la o economie cu adevărat globalizată. (Pepe Escobar)