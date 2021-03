Scandal monstru in SUA: o scriitoare alba a fost aleasa sa traduca opera poetei de culoare care a recitat la investirea lui Joe Biden

Scriitoarea olandeza Marieke Lucas Rijneveld, castigatoarea premiului Booker in 2020, a renuntat la traducerea operei poetei americane de culoare Amanda Gorman dupa aparitia unui val de critici din cauza faptului ca Rijneveld este alba.

Olandeza a anuntat in 23 februarie ca va lucra la acest proiect impreuna cu editura Meulenhoff, insa a renuntat trei zile mai tarziu. "Sunt socata de scandalul generat de implicarea mea in acest proiect si in misiunii de raspandirea a mesajului Amandei Gorman. Ii inteleg pe cei care se simt afectati de decizia Meulenhoff de a apela la serviciile mele", a scris Rijneveld, potrivit CNN.

Criticii sai au considerat ca este "nepotrivita" pentru a traduce opera unei scriitoare de culoare fiindca este alba. "Opera si viata Amandei Gorman au fost influentate de experienta si identitatea ei ca femeie de culoare. Angajarea Mariekei Lucas Rijneveld este cel putin o oportunitate ratata. Nu vreau sa minimalizez calitatile lui Rijneveld, dar de ce nu a fost aleasa o scriitoare care, la fel ca Gorman sa fie o artista a cuvintelor, tanara, femeie si de culoare?", a declarat activista olandeza Janice Deul.

Rijneveld a declarat anterior ca selectarea ei pentru traducerea poemului "The Hill We Climb", recitat de Gorman in timpul investirii in functie a presedintelui american Joe Biden in 20 ianuarie, este "o onoare imensa". "M-am devotat cu bucurie traducerii operei Amandei, cel mai dificil fiind sa pastrez tonul, stilul si puterea din spatele versurilor ei. Inca sper ca ideile ei sa ajunga la cat mai multi cititori si sa deschida cat mai multe inimi", a spus Rijneveld.

Poeta Amanda Gorman a captivat publicul la ceremonia de investire in functie a lui Joe Biden, prin versurile sale care au facut apel la unitate in SUA. In varsta de 22 de ani, tanara originara din Los Angeles a recitat un poem scris de ea, intitulat "The Hill We Climb", o referire la colina Capitoliului, unde sustinatorii lui Donald Trump au patruns cu forta in sediul Congresului pe 6 ianuarie.