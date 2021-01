Scandalul Hunter Biden. Noua administratie SUA desfasoara mega-operațiunea de mușamalizare

Democrații, mass-media liberale și giganții IT încercaă în fel și chip să înăbușe scandalul izbucnit în toamna anului trecut în jurul lui Hunter Biden, fiul actualului președinte al Statelor Unite, scrie The Washington Post.

Potrivit unui fost consilier al președintelui Donald Trump, a fost organizată o operațiune de acoperire fără precedent, unde Silicon Valley s-a mobilizat în lupta împotriva poveștii reale a lui Biden jr., amplificând informațiile false despre legăturile șefului de la Casa Albă cu Rusia. Împreună cu mass-media, democrații și aliații lor din Silicon Valley au încercat să înăbușe scandalul din jurul fiului președintelui, afirmă cotidianul The Washington Post. Iar toate astea se întâmplau în condițiile în care apăreau alte și alte dovezi ale existenței unor legături financiare secrete și foarte profitabile cu oligarhi și cu un foarte influent om de afaceri chinez.

Începând din septembrie anul trecut, a putut fi observată o remarcabilă combinație și anume: articole de presă trecute pe liste negre, promovarea teoriei complotului rusesc împotriva familiei Biden și ignorarea totală a acestei povești. Site-urile liberale de știri au recunoscut existența scandalului numai după ce Biden a câștigat alegerile din noiembrie, iar fiul acestuia, Hunter, a declarat public că în privința lui a fost deschis un dosar de urmărire penală pentru suspiciunea de fraudă fiscală. Diferența este izbitoare între această situație și ceea ce s-a întâmplat cu oamenii lui Trump, supuși unor critici acerbe pe durata "anchetei ruse", chiar dacă ancheta în sine nu a dovedit complotul dintre staff-ul electoral al lui Trump cu Rusia, amintește cotidianul american.

"A fost o operațiune de acoperire fără precedent din partea majorității structurilor, atât din cadrul guvernului, cât și din afara lui", a declarat, pentru The Washington Times, fostul consilier al lui Trump, Jeffrey Gordon, care s-a ocupat de problemele de securitate națională în timpul campaniei electorale din 2016. "Silicon Valley a înăbușit un scandal real legat de Hunter Biden, amplificând scandalul fabricat din jurul lui Trump și al Rusiei", a adăugat el.

Datele referitoare la importantele fluxuri de bani ce ajung la Hunter Biden din partea unor străini dubioși figurează în raportul senatorilor republicani din 23 septembrie 2020. Autorii documentului citează o serie de rapoarte ale Ministerului de Finanțe al SUA referitoare la activitățile suspecte derulate de Hunter în Europa și în Asia.

În octombrie anul trecut, The New York Post a publicat conținutul șocant al laptopului MacBook Pro, pe care Hunter Biden l-a uitat pe undeva. Pe hard disk erau înregistrate informații legate de afacerile financiare efectuate de fiul președintelui în întreaga lume. Spre exemplu, un reprezentant al unuia dintre oligarhii ucraineni care l-a finanțat pe Hunter Biden a primit o audiență privată la tatăl acestuia, ce ocupa, pe atunci, funcția de vicepreședinte al SUA. În aceste condiții, democrații, mass-media și Silicon Valley au decis să joace cartea rusă.

După articolul din The New York Post, foști agenți ai serviciilor de informații din rândul simpatizanților Partidului Democrat, în frunte cu protejații președintelui Barack Obama, au anunțat că laptopul a fost o intrigă minuțios pusă la cale de Rusia. La câteva săptămâni după ce Biden a devenit președinte ales, nu au apărut nici un fel de dovezi care să ateste legătura dintre Moscova și respectivul laptop. Pentru a acoperi întreaga poveste, CNN și MSNBC au prezentat un amalgam de conversații referitoare la "conspirația rusă". Twitter a mers și mai departe. Rețeaua socială a plasat articolul din The New York Post pe lista neagră, pe motiv că datele publicate fuseseră obținute în urma unui atac cibernetic, deși nu au fost prezentate nici un fel de dovezi în acest sens. Iar Facebook a restricționat, pur și simplu, distribuția materialului.

Între timp, pe baza datelor din laptopul lui Hunter Biden și din raportul senatorilor, se conturează imaginea unui fiu care câștigă din funcția de stat a tatălui său. În 2014, el a primit, sub formă de investiții și onorarii pentru servicii de consultanță, milioane de dolari din partea unui oligarh rus, apropiat președintelui Vladimir Putin, din partea unei companii energetice ucrainene catalogate de guvernul SUA drept coruptă, precum și din partea unui extrem de bogat reprezentant al unei corporații chineze, ce colabora cu Partidul Comunist din China și cu Armata Populară de Eliberare a Chinei.

În acest ultim caz, este vorba, potrivit ziarului citat, de Ye Jianming, acuzat de corupție în 2018 și dispărut ulterior. La solicitarea Centrului republican de studii Media Research Center, centrul republican de sondare a opiniei publice McLaughlin & Associates a realizat un sondaj care a arătat că 36% dintre alegătorii care au votat pentru Biden nu erau la curent cu scandalul legat de fiul acestuia. În același timp, 13% dintre aceștia au declarat că nu ar fi votat în favoarea fostului vicepreședinte, dacă ar fi știut de scandal.

Media Research Center susține, totodată, că marile mijloace de informare în masă și giganții tehnologici au furat alegerile din 2020. «Deși toată atenția a fost concentrată pe amestecul străin în alegeri, cenzura publică din partea unor grupuri interne, precum Twitter sau Facebook, a avut cel mai puternic impact asupra rezultatului final al alegerilor. Giganții tehnologici se transformă rapid în Big Brother-ul din romanul lui Orwell, "1984". Hidoasa lor alianță cu birocrația federală și cu aleșii democrați constituie una dintre cele mai mari pericole interne cu care se confruntă astăzi America. Libertatea noastră este în cădere liberă», a comentat situația Jeffrey Gordon.