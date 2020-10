Scandalul "PornBiden": Sex gate in campania prezidentiala din SUA. Publicatia Gnews.org a lansat zeci de filmari din laptopul lui Hunter Biden

Dezvaluiri uluitoare pe ultima suta de metri a alegerilor prezidentiale din SUA, stabilite pentru data de 3 noiembrie 2020. Internetul a fost invadat cu filmari video pornografice, adevarate orgii sexuale, a caror provenienta este atribuita laptopului lui Hunter Biden, fiul lui Joe Biden, contracandidatul presedintelui Donald Trump in campania prezidentiala din 2020.

Filmarile apar la scurt timp dupa ce presedintele in functie al SUA Donald Trump a anuntat ca in aceste zile vor aparea informatii cutremuratoare despre Joe Biden si fiul sau Hunter Biden, in special legate de afaceri cu bani grei derulate in China, Ucraina si, mai ales, Romania. Pe canalele de internet din China si SUA au fost postate inca de la inceputul saptamanii, zeci de fotografii si filmari video in care ar aparea Hunter Biden in compania unor tinere - posibil minore - in diferite faze ale unor orgii sexuale. Cei care au postat filmarile, site-ul gnews.org, (acolo unde sunt postate din ora in ora noi imagini, videoclipuri si documente) sustin ca unele dintre tinerele din imagini sunt minore, sub 18 ani. In imaginile publicate de gnews.org se pot vedea din camera si probe ale consumului de droguri.

Ce este mai socant, este ca in filmari, cel prezentat ca fiind fiul lui Joe Biden, Hunter Biden, il imita unu la unu pe celebrul actor Christian Bale in rolul sau din celebrul film American Psycho, incordandu-si muschii in oglinda in timpul unei partide sexuale. In Statele Unite ale Americii a izbucnit un adevarat scandal in urma acestor filmari, fiind aprope sigur ca in urma dezvalurilor de astazi, cumulat cu alte date si informatii aparute in ultimele zile, parintele Deep State Joe Biden este pe faras. Donald Trump a anuntat deja ca potrivit "sondajelor serioare" are peste 53%. De altfel, in urma aparitiei filmarilor si imaginilor, cenzurate de Facebook, de Twitter si alte retele controlate de Deep State, in Statele Unite ale Americii s-a declansat un fenomen de amploare, foarte multi americani care au votat deja solicitand sa isi schimbe votul. Un asemenea fenoment de masa nu a mai fost constatat niciodata in istoria alegerilor americane.

Ulterior acestor filmari si imagini cu continut explicit sexual, imagini care au fost preluate si de gandul.ro (click pentru a citi), pe acelasi site gnews.org au fost postate o serie de e-mailuri si documente care ar arata legatura dintre Joe Biden, fiul acestuia si persoane influente din China, care ar fi ajutat familia candidatului la functia de presedinte al SUA sa castige importante sume de bani in urma unor afaceri de pe urma carora "big boss" sau "big guy" (despre care s-a sustinut ca ar fi Joe Biden) ar fi incasat importante procente. Nu stim daca este adevarat, dar oricine vrea sa afle poate studia documentele de pe gnews.org.