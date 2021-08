Secretul celor 3 trilioane de dolari ce stau în spatele "prieteniei" dintre China și talibani

Nu trecuseră decât câteva ore de la momentul în care Afganistanul ajunsese sub controlul talibanilor când un reprezentant al Ministerului chinez de Externe s-a grăbit să declare că Beijingul este pregătit pentru o „colaborare amicală cu Afganistanul", scrie Money Review.

Potrivit analistei Shamaila Khan de la AllianceBernstein, o companie globală de investiții și administrare a activelor financiare, motivul îl reprezintă un grup de metale numite pământuri rare în valoare de trilioane de dolari, ascunse în solul Afganistanului. China domină piața globală a pământurilor rare, cruciale pentru fabricarea tuturor produselor de înaltă tehnologie cum ar fi telefoanele mobile, calculatoarele, mașinile electrice, ecranele LCD și aeronavele.

Beijingul a amenințat în 2019 ca parte a războiului comercial declanșat de fosta administrație a președintelui Donald Trump că va „tăia" exporturile acestor metale. După cum a explicat Shamaila Khan pentru CNBC, talibanii controlează acum resursele de pământuri rare ale Afganistanului, ceea ce îi face mult mai periculoşi pentru lume. Numai pământurile rare din Afganistan sunt estimate la o valoare între 1 şi 3 trilioane de dolari, după cum scria revista The Diplomat în 2020, citându-l pe Ahmad Shah Katawazai, fost oficial al ambasadei Afganistanului la Washington.

Publicaţia The Hill a estimat valoarea lor la 3 trilioane de dolari în acest an. Concret, Afganistanul deține pământuri rare, cum ar fi lantan, neodim și ceriu, precum și zăcăminte de aluminiu, aur, argint, zinc, mercur și litiu. China controlează deja 35% din zăcămintele mondiale de pământuri rare. Numai în 2018, ea răspundea de 70% din exploatarea de pământuri rare la nivel mondial, producând 120.000 de tone într-un an, comparativ cu 15.000 de tone produse de SUA. Beijingul a folosit aceste metale extrem de rare ca atu în negocierile privind războiul comercial cu Statele Unite, profitând de faptul că industria americană își îndeplinește 80% din nevoile aferente pe baza importurilor din China.