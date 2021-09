Talibanii vor inaugurarea noului guvern pe 11 septembrie! "Nu vrem sa jenam SUA, dar este o zi mare si pentru noi"

Talibanii isi doresc sa inaugureze noul guvern pe 11 septembrie, la 20 de ani de la atentatele din SUA, care au dus la un razboi global impotriva Al-Qaida. Data nu pare sa fie aleasa deloc intamplator.

″Ne-am ingrijorat de modul in care suntem tratati de catre Departamentul de Stat al SUA. Nu vrem sa jenam SUA, dar este o zi mare si pentru noi. De asemenea, ne simtim jenati cand ministrul nostru de interne se afla pe lista lor de sanctiuni″, a declarat o sursa talibana. Mai mult, inainte de a face acest anunt, talibanii au acoperit o pictura murala de la fosta ambasada a SUA la Kabul cu o pictura imensa a steagului talibanilor.

In plus, se pare ca talibanii au invitat China, Rusia. Iran, Turcia si Qatar la ceremonia inaugurala pentru a deschide calea catre noua politica a Afganistanului, potrivit rapoartelor oficiale. Nou guvern al talibanilor este unul cat se poate de periculos. Acesta are in componenta membri ai retelei Haqqani, condiderat cel mai puternic grup extremist din Afganistan.

Cabinetul, format exclusiv din barbati, este condus de cofondatorul grupului, Mullahul Mohammad Hassan Akhund, care se afla pe lista sanctiunilor ONU. Ministrul de interne este nimeni altul decat Sirajuddin Haqqani, liderul retelei Haqqani dorit de FBI, considerat ca fiind una dintre cele mai periculoase factiuni militante din Afganistan. Alti patru componenti ai retelei Haqqani au fost nominalizati ca membri ai cabinetului. Intre timp, talibanii au cerut SUA sa elimine gruparea Haqqani de pe lista sanctiunilor SUA.