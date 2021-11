Un moment cheie pentru vaccinați: Comisia Europeană stabilește dacă Certificatul Verde o să fie condiționat de a doza 3 - booster!

Comisia Europeană decide în câteva zile dacă valabilitatea certificatelor UE de vaccin trebuie să fie legată de dozele de rapel după o anumită perioadă de timp.

In avans fata de decizia UE, prim-ministrul grec Kyriakos Mitsotakis - cel care a interzis si accesul credinciosilor nevaccinati in biserici - a declarat că certificatul verde al UE pentru COVID-19 ar trebui condiţionat de doze de rapel după şase luni, "pentru a evita orice crăpătură în peretele imunităţii care a fost deja construit pe continentul nostru." Mitsotakis a adăugat că îi va propune preşedintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o sugestie in acest sens de prelungire a documentului digital din 6 in 6 luni, pe o perioada nedefinita (numita "pana la terminarea pandemiei").

La randul lui, preşedintele francez Emmanuel Macron a spus săptămâna trecută că certificatul verde va fi legat de dozele de rapel pentru cei eligibili să le primească. In Germania deja s-a propus in anumite landuri acest "model israelian"... Comisia europeana va face o propunere de modificare a normelor UE, care apoi trebuie să fie discutate şi adoptate de ţările membre. Întrebat cu privire la aceste comentarii într-o conferinţă de presă de vineri, un purtător de cuvânt al Comisiei a spus că „în prezent nu este prevăzută o perioadă de valabilitate pentru certificatele de vaccinare, dar aceast lucru face parte din problemele pe care intenţionăm să le abordăm în următoarele două zile, apoi vom oferi mai multă claritate din partea noastră cu privire la valabilitate şi la chestiunea rapelurilor".