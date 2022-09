Avocatul Poporului denunță presiuni pe Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană!

Renate Weber, care din 2019 deține funcție de Avocat al Poporului, afirmă că a avut parte de presiuni „pe persoană fizică" să atace la Curte Constituțională Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană. Deși nu a făcut acest pas, Weber reafirmă obligativitatea deciziilor CCR și dezvăluie să urmărește cu atenție procesul de modificare a legilor justiției (unde una dintre propuneri este eliminarea nerespectării deciziilor CCR dintre abaterile disciplinare ale magistraților).

„A fost, de exemplu, o mare presiune, dar mare presiune, care nu mai era pe instituție, era pe persoană fizică, ca să spun așa, să atac la Curtea Constituțională Tratatul nostru de aderare la Uniunea Europeană", afirmă Renate Weber într-un interviu pentru justnews.ro.

Întrebată cine a făcut această presiune, Renate Weber a răspuns: „Am avut o dată o petiție semnată de vreo 30 de avocați și, separat, am avut alte 2 petiții, care îmi cereau să atac Tratatul nostru de aderare, să atac implicit Tratatul de la Maastricht pe ideea că interpretarea Curții Europene de Justiție era de așa manieră încât înlătura obligativitatea respectării deciziilor Curții Constituționale din România. Dacă noi am fi știut lucrurile acestea când am semnat Tratatul de aderare, poate nu l-am fi semnat sau l-am fi atacat atunci la CCR. Nu spun că mi-a fost greu ca decizie, pentru că eu însămi m-am pronunțat asupra felului în care Curtea Europeană de Justiție a făcut acea interpretare. Dar câtă vreme noi nu avem o Constituție europeană, care să spună că ea este deasupra tuturor...suntem în fața unei interpretări a CJUE, dar asta nu înlătură, în opinia mea, obligativitatea respectării deciziilor CCR. Sigur, este vorba și de felul în care judecătorii din România se raportează la Constituția României, care spune că legea și Constituția și deciziile CCR sunt obligatorii. Urmăresc cu interes acum și toate dezbaterile privind pachetul de legi ale justiției. Însă, până nu văd forma finală, nu vreau să mă pronunț, dar ne pregătim, din timp, pentru orice eventualitate.

Potrivit Avocatului Poporului, presiunile pentru sesizarea CCR cu privire la Tratarul de aderare au avut loc în 2022.

„Am avut multe, foarte multe petiții pe tema asta. La fel, a fost o coaliție a celor care vor să atacăm la Curtea Constituțională toată problematica legată de tehnologia 5G. Am avut și demonstrații și vuvuzele și tot ce vreți la instituție. Aștept să mă convingă într-un fel sau altul că deocamdată nu e cazul. În schimb, am atacat la Curtea Constituțională legea cu privire la comunicațiile electronice. În ultima ședință a Parlamentului a fost adusă o modificare care practic crea posibilitatea de supraveghere, prin toate aceste aplicații pe care le folosim. Atunci n-au venit la noi să sesizăm Curtea Constituțională, dar am făcut-o noi după ce am discutat și cu cei de la Asociația IT-iștilor. Am câștigat la Curtea Constituțională care a trimis legea înapoi, Parlamentul a modificat-o, așa cum am considerat că era ok. Tot acolo, însă, era și chestiunea cu tehnologia 5G. Noi am atacat-o doar pe o chestiune care ținea de dreptul la mediu. Și am câștigat și acolo. Dincolo de asta, însă, știu presiunile pe noi cu 5G-ul, înainte erau și CIP-urile cu 666 și așa mai departe. E foarte multă suspiciune, dar pe suspiciune mi-e greu să merg la Curtea Constituțională", a mai afirmat Weber.