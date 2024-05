Gargara suveranista a lui George Simion: AUR a ales sa sutină omul Budapestei la localele din Satu Mare

George Simion, presedintele AUR, face parada de nationalism si suveranism, dar de multe ori actiunile sale arata contrariul, el fiind mentinut de fapt in functie de interesele oculte ale statului paralel. Asa se face ca si la Satu Mare, acolo unde sentimentul national suveran este foarte apreciat Simion si-a declarat sprijinul pentru omul Budapestei, calul troian al lui Viktor Orban in politica româneasca.

Culmea e ca Simion si AUR se declara anti-UDMR, ei sustinand ca prin mutarea lor politica nu vor sa divizeze votul in asa fel ca sa dea jos de la putere actuala conducere a judetului. In realitate, chiar daca discursul e anti-UDMR si pare o lupta pentru politica romaneasca, de fpat, Simion ii acorda sprijin omului care e actionat cu butoane de la Budapesta, asa cum a mentionat Ziuanews in mai multe randuri despre ceardasul politic al lui Adrian Cozma cu UDMR.

Iata ce declara George Simion, liderul AUR, mintindu-si pe fata simpatizantii: "Pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Satu Mare, am luat decizia de a nu avea un candidat propriu. E foarte important ca votul românilor să nu fie divizat și să ne dăm nouă, tuturor, o șansă pentru a avea o administrație românească din 2024. Românii, în proporție de peste 60%, trebuie să meargă fie uniți și să schimbe actuala conducere UDMRistă la nivel de municipiu și mai ales la nivel de județ".

Cum am explicat deja, realitatea politica este fix pe dos, AUR incercand sa faca culoar anti-românismului. reamintim opiniei publice ca la Satu Mare a existat un scandal imens in AUR, unde fostul lider local Iulian Câcău l-a acuzat pe fata pe George Simion de "fariseism" si de "preacurvie": "Să te folosești de imaginea bisericilor creștine, iar tu să organzezi congresul partidului duminica in timpul Sfintei Liturghii, să inițiezi acțiuni și proteste duminica cand oamenii sunt chemați la rugaciune, să organizezi petreceri la care s-au săvârșit acte de preacurvie și sa te numești creștin-familist e total deplasat! Am dovezi, înregistrări, convorbiri, chiar și propuneri nu tocmai ortodoxe".