Jessie Baneș, artista și moderatoarea Radio Gold FM, a dat față în față cu ursul, la filmările videoclipului pentru noua sa piesă, "România Suverană"!

Jessie Baneș și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare că, în prag de sărbătoare, chiar în Săptămâna Mare, perioadă de mare însemnătate pentru creștini, va lansa piesa „România Suverană", o melodie specială, cu un mesaj puternic, dedicată în special românilor aflați în pribegie.

Astăzi, artista Jessie Baneș a lansat noua ei piesă, „România Suverană", o melodie cu o mare încărcătură emoțională, ce vorbește despre frații noștri români din diaspora și despre golul lăsat de aceștia în sufletul familiei, dar și în „sufletul" rănit al României. Esența acestui mesaj este surprinsă de refrenul piesei: „Românie Suverană, / Ai pe suflet o rană, / Singură plângi și te zbați / S-aduni laolaltă frați!".

Videoclipul piesei, ce poate fi urmărit în exclusivitate pe canalul de Youtube al artistei (Jessie Baneș), a fost filmat într-un cadru feeric, în județul Prahova, pe Muntele Roșu, iar Jessie, într-o ținută ce combină armonios un print înflorat cu albul pur, marca Livada cu Rochii, părea o crăiasă din cele mai minunate basme românești. La altitudinea de peste 1.500 de metri, podoabele frumoasei noastre Românii pot fi admirate în liniște și cu sufletul înnobilat de cel mai curat sentiment de patriotism și de iubire de țară.

Filmările nu au fost lipsite de peripeții! Jessie Baneș le-a povestit fanilor că ea și echipa sa au avut parte de o întâlnire complet neașteptată, într-un loc ce părea pustiu și neumblat de oameni:

„Cu multă bucurie vă anunț, dragi prieteni, că am lansat o nouă melodie de suflet, pentru toți frații noștri aflați în pribegie. ‘România Suverană' este o melodie de care o să-mi amintesc cu siguranță toată viața. În primul rând pentru că are un mesaj real și dur, ce zugrăvește imaginea tristă a unei Românii divizate, care își caută frații plecați peste hotare, dar și prin prisma unei întâmplări șocante, care a avut loc la filmările videoclipului.

Așa cum v-am obișnuit, aleg tot timpul peisaje reprezentative pentru țara noastră când filmez videoclipurile pieselor mele. Sfătuindu-mă cu echipa mea de filmare, am hotărât ca, de data aceasta, să mergem la Muntele Roșu, o locație impresionantă, cu un peisaj de poveste, dar unde, din păcate, am avut surpriza neplăcută să vedem că este o zonă părăsită și probabil frecventată doar ocazional de drumeți, întrucât nu există nicio locație unde să te oprești să mănânci sau să înnoptezi. Am oprit mașina și ne-am apucat de treabă. Vremea ținea cu noi, soarele strălucea, era liniște și ne bucuram de peisaj.

După 2 ore de filmat, când eram deja pe finalul înregistrărilor, am avut parte de șocul vieții noastre! În depărtare am avut surpriza să îl vedem pe Martinel, un urs brun care căuta probabil ceva de mâncare în zonă, iar, cum nu erau turiști care să-l sperie, a înaintat curajos către noi, deși nu făceam prea multă gălăgie. Norocul nostru a fost că l-am văzut din timp, așa că am apucat să fugim repede și să ne adăpostim în mașină. Am tras o sperietură zdravănă și cu siguranță că atât eu, cât și toată echipa de filmare ne vom aminti de peripețiile pe care le-am trăit în acea zi, dar îi mulțumim Lui Dumnezeu că am scăpat doar cu șocul și că nu s-a întâmplat nimic grav.

Poate că, dacă nu l-am fi văzut din timp aș fi fost prima artistă din România care ar fi filmat un videoclip împreună cu un urs în libertate, până la urmă un simbol al frumoasei noastre țări"

Cadrele profesionist realizate din videoclip surprind o Românie sălbatică, cu natură încă intactă (așa cum ar trebui să fi peste tot), neatinsă de lamele reci ale unor străini sau, mai grav, ale unor români dornici de înavuțire prin defrișarea „aurului verde" al României. Cărările bătătorite din pădure amintesc de rătăcirea bieților români plecați în afară în căutarea unei vieți mai bune, iar natura pare să-i îmbie pe aceștia să se întoarcă ACASĂ. Apare în cadru și o frumoasă biserică, simbol al credinței caracteristice românilor și un liant care ne unește sufletele, indiferent de colțul de lume în care ne-am afla. Încă o dată, Jessie Baneș surprinde în piesa sa, cu multă sensibilitate, esența DORULUI, unul dintre cuvintele și una dintre trăirile cele mai puternice în spiritului neamului românesc, a dorului de casă, de familie, de meleagurile de obârșie, îndemnându-i, totodată, pe românașii „rătăciți" pe-afară să își îndrepte pașii către casă, luând drept călăuză inclusiv această minunată melodie patriotică.