Big Pharma îşi face magazine online pentru a vinde medicamente direct către pacienţi. Mişcarea are ca scop eliminarea intermediarilor din lanţul medicamentelor

Pfizer dezvoltă o platformă online pentru ca pacienţii să poată comanda medicamente, inclusiv medicamentul Paxlovid împotriva COVID şi un spray nazal împotriva migrenei, potrivit unor persoane familiarizate cu acest subiect, citate de FT. Este cel mai recent demers al producătorilor de medicamente de a elimina intermediarii din industrie şi de a vinde direct consumatorilor.

Adio farmacii de stradă? Pfizer, Eli Lilly şi alţi giganţi din industria medicamentelor îşi fac site-uri pentru a vinde medicamente direct către pacienţi. Mişcarea are ca scop eliminarea intermediarilor din lanţul medicamentelor

Site-ul web, care ar urma să fie lansat în cursul acestui an, ar pune pentru început în legătură clienţii din SUA cu consultanţi independenţi în domeniul telemedicinii care să prescrie medicamentele, în timp ce un partener ar completa şi ar expedia reţetele, au declarat pentru FT aceste persoane.



Site-ul face parte dintr-un efort al companiilor farmaceutice de a vinde medicamente direct pacienţilor şi de a simplifica un sistem de distribuire a medicamentelor care se confruntă cu critici tot mai mari pentru complexitateaşi costurile sale. Acesta vine după ce Eli Lilly, cel mai mare producător de medicamente din lume în funcţie de valoarea de piaţă, a lansat o platformă similară, în premieră în industrie, la începutul acestui an.



Pe site vor fi disponibile produse Pfizer precum Paxlovid, testul Covid şi testul antigripal Lucira, precum şi spray-ul nazal pentru migrene Zavzpret, aprobat recent. De asemenea, este posibil ca şi alte câteva medicamente pentru migrene să fie disponibile la comandă.



Planul vine la câteva luni după lansarea LillyDirect, care a oferit pacienţilor acces direct la popularul medicament Zepbound al Lilly pentru pierderea în greutate, alături de alte 13 produse, inclusiv tratamentul pentru migrene Emgality. Lilly foloseşte farmacii virtuale precum Truepill şi Amazon Pharmacy pentru a-şi distribui medicamentele, într-o mişcare determinată în parte de cererea uriaşă pentru popularul său medicament pentru pierderea în greutate.



Timothy Mackey, profesor de sănătate globală la University of California San Diego, a prezis că şi alte companii farmaceutice vor urma probabil Eli Lilly şi Pfizer.



Grupurile farmaceutice îşi dau seama că "cea mai bună modalitate de a converti clienţii este prin intermediul portalurilor pentru pacienţi", a adăugat Mackey. "Ei pot merge pe site-ul, pot obţine informaţiile de care au nevoie, pot fi conectaţi la un prescriptor şi pot face toate aceste lucruri independent de un furnizor de asistenţă medicală primară".



Planul ce vizează pentru început piaţa din SUA este şi unul menit să impulsioneze şi investitorii. Valoarea de piaţă a Pfizer, care urmează să raporteze miercuri rezultatele primului trimestru, a scăzut la 145 de miliarde de dolari, mai puţin de jumătate din vârful atins în perioada pandemiei, la sfârşitul anului 2021.