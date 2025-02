Călin Georgescu vine cu acuzații bombă după retragerea Simonei Halep: "Statul român joacă doar murdar!"

Călin Georgescu acuză statul român și UE de lipsă de sprijin pentru Simona Halep în cazul de dopaj. Halep și-a anunțat marți, 4 februarie, retragerea din sport.

„Una din cele mai mari sportive ale României și-a anunțat retragerea. De ce? Fiind un român, de înaltă valoare, care ținea cu anii podiumul internațional fără să o poată detrona cineva, a fost acuzată pe nedrept, suspendată, fără probe, ținută departe de teren cât să fie scoasă din circuit. Am simțit noi, ca popor, ajutorul instituțiilor europene în cazul acestei extraordinare sportive? Cei cu adevărat vinovați au fost pedepsiți? Parcă nu...Și nu e singurul caz de acest fel. Când e vorba de ambasadorii noștri din sport, de fapt cei mai mari, statul român joacă doar murdar. Atâta știu ei. Niciodată nu protejează marile valori și nici nu le apreciează", a spus Georgescu.

Simona Halep a declarat, marţi seară, că se retrage din tenis, subliniind că momentan aceasta este decizia ei, deşi niciodată nu poţi şti ce îţi rezervă viaţa. Simona Halep se retrage din tenisul profesionist la 33 de ani. Sportiva din Constanţa lasă în urmă un palmares impresionant, cu 24 de trofee, dintre care două de grand slam, şi 64 de săptămâni ca lider WTA. În 2023 ea a fost suspendată patru ani pentru dopaj. suspendată redusă la nouă luni.

„Sunt împăcată, ştiu că nu am greşit cu nimic faţă de tenis. Vreau doar să mă odihnesc, sunt jucătoare de tenis profesionistă epuizată din punct de vedere emoţional. Vreau să las viaţa să mă surprindă. Nu ştiu ce se va întâmpla în viaţă, dar este un „La Revedere" din tenis, aici la Cluj, acasă. Am înţeles că este decizia corectă, că dacă nu te antrenezi zi de zi, nu poţi face faţă. Nu am regrete, privim înainte, poate aşa a fost să fie", a declarat Halep, într-o conferinţă de presă la Cluj.

Simona Halep a revenit în circuitul WTA la Miami Open, în martie 2024, după ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj de la patru ani la nouă luni. Ea a fost învinsă atunci de spaniola Paula Badosa, în prima partidă jucată de Halep după 569 de zile. Marţi, la Cluj, ea a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open de la Cluj-Napoca.