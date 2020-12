Care e singura filială liberală care a învins PSD în Capitală: "Marile victorii nu vin nici ușor, nici repede. Proiectul României normale merge mai departe!"

Partidul Național Liberal și președintele Klaus Iohannis și-au asumat - în urmă cu un an și o lună - responsabilitatea guvernării și responsabilitatea readucerii la normalitate a unei Românii sfidată, umilită, decredibilizată de mai-marii PSD. Un gest caracterizat drept sinucigaș din punct de vedere electoral.

În contextul pandemiei de coronavirus, guvernul liberal a avut puterea de a menține pe linia de plutire un buget devalizat de găștile din PSD. Era atât de simplu să dubleze pensiile și alocațiile, să guverneze cu gândul, exclusiv, la voturi. Dar - privind la scrutinul din 6 decembrie -, observăm că PNL a plătit, scump, prețul responsabilității politice. Din păcate, fără a face procese de intenție cuiva, se pare că alarmant de mulți români au uitat mult prea ușor de „10 august", de „OUG 13", de toate mârșăviile marca Dragnea-PSD.

Cu toate acestea, liberalii s-au descurcat mai mult decât onorabil în Capitală. Sebastian Burduja - tânărul lider al PNL Sector 1 - a reușit să-și conducă filiala spre cel mai bun scor dintre organizațiile PNL din Capitală - 23,6%. De altfel, acesta este singurul sector în care liberalii au învins PSD. A fost nevoie de muncă, de implicare, de o campanie alături de oameni, printre oameni, pentru oameni, de empatie, respect și soluții pentru locuitorii din sector. Și nu în ultimul rând de credibilitatea unui politician tânăr. Și, evident, a echipei sale.

"Dragi prieteni, cu sprijinul dumneavoastră, visul României în 3D merge mai departe: România dezvoltată, democratică și demnă. Vom continua să îl construim, alături de toate forțele binelui din societatea românească.

Ca Președinte PNL Sector 1, le mulțumesc în mod special bucureștenilor din Sectorul 1 care ne-au acordat încrederea lor, precum și tuturor voluntarilor și simpatizanților noștri. Rezultatul este remarcabil. La nivel de București, în sectorul 1 PNL a luat cel mai bun scor - 23,6% și suntem singurul sector în care am învins PSD. Sunt, totodată, multe secții în care am ieșit pe primul loc. Acestea sunt rezultatele unei munci constante, fără oprire, de un an și jumătate", scrie Sebastian Burduja pe pagina sa de socializare.

Sebastian Burduja mai scrie, în mediul online, că noul guvern al României nu se poate construi decât în jurul Partidului Național Liberal, iar demersul esențial este acela de a "lăsa în urmă o Românie mai bună".

Totodată, alegerile parlamentare din 6 decembrie devin și un puternic semnal de alarmă pentru clasa politică din România. Românii, scrie Sebastian Burduja, ar trebui convinși de "actorii" politici că implicarea lor în viața publică trebuie să fie constantă.

"La nivel național, ecuația guvernării nu este simplă, dar avem deplină încredere în Președintele României, Klaus Iohannis și în Președintele PNL, Ludovic Orban. Guvernul se va face cu certitudine in jurul Partidului Național Liberal, care nu a ezitat nicio clipa sa își asume crucea guvernării, în interesul țării. Noi nu suntem aici pentru un pumn de voturi in plus. Suntem aici să lăsăm in urma o Românie mai bună. Asta facem și asta vom face.

După eforturile făcute în ultimul an și în fața unei oportunități istorice de finanțare a reformei și dezvoltării României cu peste 84 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană, suntem condamnați să reușim. Dincolo de unele frustrări sau dezamăgiri legate de prezenta la vot sau de un scor sau altul, dincolo de toate acestea sa fiți siguri de un lucru: proiectul României normale, dezvoltate si de bun simt merge mai departe.

Înaintașii noștri, marii Brătieni, ne dau cea mai frumoasa pildă: marile victorii nu vin nici ușor, nici repede", notează Sebastian Burduja.

În plus, aceste alegeri trebuie să fie un semnal de alarmă pentru toată clasa politică: va trebui să găsim rapid un mod prin care toți cetățenii să își dorească să se implice activ, constant, în viața publică. Nu doar la nevoie, în momente de genul OUG13 „noaptea ca hoții" sau #10august sau în momentele electorale, ci clipă de clipă, zi după zi.

"Visul meu rămâne același: România din care nimeni sa nu mai plece și în care toți cei plecați să se întoarcă acasă. Și am încredere că îl vom împlini. Înainte, împreună", încheie vicepreședintele PNL, Sebastian Burduja.