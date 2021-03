Cazul Onești: Bode și Cîțu aruncă vina pe polițiști și cer pedepsirea lor

În urma tragicului eveniment de la Onești în care și-au pierdut viața doi muncitori, mai marii de la conducerea Internelor și înșuși premierul Florin Cîțu au găsit drept țap ispășitor polițiștii și cer pedepsirea acestora.

În spațiul public au apărut însă și informații că polițiștii de la trupele speciale au lipsuri de echipamente speciale necesare intervențiilor și fac doar 3/4 trageri în poligon pe an cu arma. Pentru a scăpa de oprobiul public acești incompetenți din fruntea țării au găsit vinovatul: polițiștii. "Cei vinovaţi trebuie să răspundă, să răspundă în baza regulamentelor noastre interne, să răspundă în faţa legii. Dar noi suntem obligaţi să tragem învăţămintele din această tragedie şi să luăm toate măsurile care o astfel de situaţie să nu se mai repete", a precizat ministrul de Interne Lucian Bode.

El a menţionat că este incorectă afirmaţia potrivit căreia structurile prezente la faţa locului nu erau echipate corespunzător. "În ceea ce priveşte dotarea structurilor noastre, am văzut în spaţiul public o afirmaţie incorectă, că structurile prezente la faţa locului nu erau echipamente corespunzător. Este fals. Că structurile sunt chemate să intervină în momentul în care s-a dat ordinul să intre în încăperea respectivă nu erau echipate este fals", a declarat Lucian Bode. "Am vorbit cu ministrul de Interne, am cerut o anchetă rapidă și în același timp să se ia imediat măsuri, dacă se dovedește că au existat nereguli în acțiunile poliției. După ce vor veni rezultatele, vom veni și cu deciziile.", a declarat premierul Florin Cîțu.