Ciolacu, despre majorarea cu 25% a pensiilor: "Cîțu se înscrie la emisiunea `Copiii spun lucruri trăsnite!"

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a criticat luni afirmațiile fostului premier liberal Florin Cîțu legate de creșterea pensiilor.

„E o emisiune - 'Copiii spun lucruri trasnite. Dl CItu incepe sa se inscrie pentru selectie la aceasta emisiune. Dnii Citu si Orban au dus datoria publica la 50% din PIB, nu au marit in doi ani un procent la pensii, cred ca trebuie sa te uiti bine in oglinda inainte sa faci declaratii cand tu nu ai facut nimic pentru romani si ai lasat numai datorii in urma ta", a reactionat Ciolacu.

Fostul lider PNL Florin Cîţu scrie, luni, pe Facebook că în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă există spaţiu pentru a creşte pensiile cu 25% in 2023. El precizează că PNRR a fost negociat bine, în interesul românilor, iar PSD îi minte pe români cum respiră. "În PNRR există spaţiu pentru a creşte pensiile sustenabil cu 25% in 2023. Tot anul PSD a urlat că vrea să renegocieze PNRR pentru că nu poate să crească pensiile. Astăzi PSD spune că vrea să crească pensiile DOAR cu 10%. 10% < 25%!", scrie Cîţu. Senatorul PNL afirmă: "Concluzia: PNRR a fost negociat bine, în interesul românilor, iar PSD îi MINTE pe români cum respiră".