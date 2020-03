Ciolacu îl atacă pe Iohannis: „Mă mir că mai trăim după prezentarea președintelui!"

Agentia Nationala de Integritate (ANI) a constatat, joi, ca Viorel Mocanu, fost secretar de stat in cadrul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 16 aprilie - 15 iulie 2019, intrucat a exercitat simultan functia de secretar de stat - Agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului in cadrul MAE si calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale de Transporturi Aeriene Romane Tarom SA.