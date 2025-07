Omenirea a blocat atât de multă apă încât a modificat polii magnetici ai Pământului

Schimbările recente ale câmpului magnetic al Pământului poartă amprenta omului. Deși este normal ca polii magnetici ai planetei noastre să se deplaseze sporadic, noi cercetări arată că am acumulat suficientă apă în spatele barajelor pentru a explica cel puțin o parte din mișcările actuale.

Geofizicianul Natasha Valencic de la Universitatea Harvard și colegii săi au calculat că masele concentrate în puțin sub 7.000 dintre cele mai mari baraje ale Pământului au deviat axa de rotație a scoarței terestre cu aproximativ un metru (trei picioare) în raport cu dinamul care acționează câmpurile magnetice de sub scoarță.

Mai mult, acumularea acestei cantități de apă a provocat și o scădere de 21 de milimetri a nivelului mării. „Pe măsură ce reținem apa în spatele barajelor, nu numai că eliminăm apa din oceane, ducând astfel la o scădere globală a nivelului mării, dar distribuim și masa într-un mod diferit în întreaga lume", spune Valencic.

foto: Locațiile celor 6.862 de rezervoare examinate în cadrul studiului. (Valencic et al., Geophys. Res. Lett., 2025)

Această redistribuire a masei poate afecta pozițiile polilor magnetici ai Pământului în raport cu suprafața. Greutatea suplimentară adăugată unei sfere în rotație atrage partea grea spre ecuator, deplasând axa în jurul căreia se rotește sfera. Astfel, redistribuirea greutății suprafeței Pământului reorientează axa sa de rotație, fie că este vorba de bararea apei, topirea ghețarilor sau eliminarea apelor subterane.

Dar numai scoarța exterioară a Pământului, care plutește deasupra părților sale interioare lipicioase - nu masa interioară care generează câmpul magnetic - se deplasează, ducând la o altă parte a suprafeței Pământului care se află deasupra nordului magnetic interior al planetei noastre. Deci, în timp ce nordul în sine nu s-a deplasat cu adevărat în spațiu, suprafața Pământului s-a deplasat în jurul său, deasupra lui. Acest fenomen se numește deplasare polară adevărată.

foto: Cum s-a deplasat polul nord între 1835 și 2011. Săgețile albastre indică mișcarea medie globală. (Valencic et al., Geophys. Res. Lett., 2025)

Valencic și echipa sa au descoperit că Polul Nord s-a deplasat în două etape. Între 1835 și 1954, acesta s-a deplasat spre est, în direcția Rusiei, cu aproximativ 20 de centimetri (8 inci), pe măsură ce au fost construite baraje în Europa și America de Nord. Apoi, între 1954 și 2011, s-a deplasat cu 57 de centimetri spre vest, în direcția Americii de Nord, pe măsură ce au fost construite mai multe baraje în Asia și Africa de Est.

„Nu vom intra într-o nouă eră glaciară, deoarece polul s-a deplasat cu aproximativ un metru în total, dar acest lucru are implicații asupra nivelului mării", explică Valencic. Cercetătorii au calculat că, până în prezent, am captat un sfert din creșterea nivelului mării din acest secol - aproximativ 1,2 milimetri pe an - în spatele barajelor. În anumite privințe, acest lucru ar putea fi considerat un lucru bun, având în vedere că schimbările climatice provocate de om determină creșterea nivelului mării, creând deja valuri de maree dăunătoare, cu ajutorul furtunilor din ce în ce mai turbulente din atmosfera noastră.

Cercetătorii avertizează că aceste descoperiri trebuie luate în considerare în estimările privind creșterea viitoare a nivelului mării. „În funcție de locul în care se amplasează barajele și rezervoarele, geometria creșterii nivelului mării se va modifica", spune Valencic. „Acesta este un alt aspect pe care trebuie să îl luăm în considerare, deoarece aceste schimbări pot fi destul de mari, destul de semnificative." Deplasarea polilor magnetici se adaugă la lista tot mai lungă de fenomene planetare pe care oamenii le afectează în mod involuntar, inclusiv reducerea straturilor atmosferice, modificarea circulației oceanice și activarea vulcanilor.

Această cercetare a fost publicată în Geophysical Research Letters.