Dosarul Jeffrey Epstein - Fotografii recent descoperite aruncă o nouă lumină asupra relației cu Donald Trump

Imagini video și fotografii recent descoperite dezvăluie noi detalii despre relația lui Donald Trump cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru trafic sexual decedat în închisoare în 2019.

Fotografii din 1993 confirmă pentru prima dată că Epstein a participat la nunta lui Trump cu Marla Maples la Plaza Hotel din New York. Până acum, prezența lui Epstein la ceremonie nu era cunoscută publicului larg. De asemenea, imagini de la un eveniment de modă Victoria's Secret din 1999 îi arată pe cei doi râzând și discutând împreună înainte de prezentarea de modă. CNN a descoperit imaginile în timpul unei revizuiri a arhivelor video cu Trump de la evenimente din anii 1990 și 2000.

Întrebat despre fotografiile de la nuntă, Trump a răspuns în cadrul unei convorbiri telefonice cu CNN: „Cred că glumești", apoi a numit în repetate rânduri CNN „fake news" și a închis telefonul. Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că acestea sunt „cadre scoase din context din videoclipuri inofensive și fotografii de la evenimente cu participare largă" și că „președintele l-a dat afară din clubul său pentru că era un pervers".

Relația dintre Trump și Epstein datează din anii 1980 și includea apariții regulate la evenimente sociale în Palm Beach și New York. Fotograful Dafydd Jones a surprins imaginile lor împreună la deschiderea Harley Davidson Cafe din New York în octombrie 1993, apoi la nunta din decembrie același an. „Era un tip acolo care mi-a atras atenția și mi-a dat cartea lui de vizită. Scria: Jeffrey Epstein, consilier financiar", a povestit Jones pentru CNN.

În 2002, Trump îl descria pe Epstein într-un profil din New York Magazine ca fiind „un tip grozav" și spunea că îl cunoaște de 15 ani. „Se spune chiar că îi plac femeile frumoase la fel de mult ca mie, iar multe dintre ele sunt mai tinere", declara atunci Trump. Trump a zburat cu avioanele lui Epstein între Palm Beach și New York de cel puțin șapte ori, conform înregistrărilor de zbor. Cei doi s-au certat la mijlocul anilor 2000 din cauza unei dispute legate de o tranzacție imobiliară în Palm Beach.

Recent, Wall Street Journal a relatat despre un mesaj de ziua de naștere trimis în numele lui Trump pentru împlinirea a 50 de ani de către Epstein în 2003, conținând conturul unei femei goale și o notă care se încheia cu „La mulți ani - și fie ca fiecare zi să fie un alt secret minunat". Trump a negat că ar fi scris biletul și a dat în judecată ziarul pentru calomnie. Nicio autoritate de aplicare a legii nu l-a acuzat vreodată pe Trump de fapte ilegale în legătură cu Epstein. Noile imagini apar în contextul unei anchete privind relația trecută a lui Trump cu Epstein și a controversei legate de nepublicarea dosarelor promise despre cazul Epstein.