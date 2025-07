Ucraineancă tânăra și frumoasă aruncată pe un drum din Dubai după ce a fost abuzată. Avea coloana fracturată: "M-au dat brânci de pe o stâncă!"

Maria Kovalchuk a vorbit pentu prima dată despre coșmarul pe care l-a trăit în Dubai. Modelul OnlyFans de 20 de ani, a fost găsit pe un drum cu coloana și membrele fracturate. Aceasta spune că agresorii au fost „copiii unor ruși bogați".

Ucraineanca este imobilizată într-un scaun cu rotile, iar în acest moment locuiește în Norvegia alături de mama sa. Maria a fost descoperită pe un drum în luna martie, iar inițial s-a crezut că fusese răpită și ținută în „sclavie sexuală". Rănile au fost extrem de grave și blondina a fost în comă. Inițial, autoritățile anunțaseră că a căzut de la etaj. Prietenii Mariei au spus că ar fi fost victima unei rețele care organizează petreceri „Porta Potty" în Dubai. La aceste petreceri, bărbații bogați plătesc pentru a abuza tinere, mai ales cele cunoscute de pe rețelele de socializare.

Maria a decis să vorbească, într-un interviu acordat jurnalistei Ksenia Sobceak, despre ce i s-a întâmplat și spune că a fost abuzată la o petrecere într-un hotel. Ea spune că era în Dubai pentru un joc, iar de acolo urma să plece în vacanță în Thailanda cu prietenii. A ratat zborul, iar la hotel s-a întâlnit cu un tânăr care a invitat-o în camera sa, urmând să plece în Thailanda cu avionul său. S-a trezit însă în cameră cu mi mulți băieți, toți fiind copii unor ruși foarte bogați.

„O gașcă de tineri veseli și cool, de ce nu? Ei bine, ne-am dus în cameră. Au început să mă ia în râs, întrebând de ce nu beau. Apoi au început împingerile agresive. După aceea, au început să se prefacă că eu le aparțin și că vor face cu mine ce vor. Am încercat să iau totul ca pe o glumă, pentru că era ciudat. Au început să se comporte deplasat, să spargă sticle pe podea. Toată podeaua era plină de cioburi, era imposibil să mergi acolo. Au început să mă intimideze, spargând sticlă. Apoi mi-au luat lucrurile personale, inclusiv pașaportul. Una dintre fete și-a pus hainele mele și a plecat cu ele, deși înainte i-am cerut să nu facă asta și să lase lucrurile mele unde erau. Nimeni nu m-a auzit și ea a părăsit hotelul în rochia mea", spune tânăra potrivit Dailystar.

Maria a refuzat să întrețină raporturi sexuale, lucru care i-a înfuriat pe băieți. „Această agresivitate îi înfierbânta și mai mult. Am vrut să fug, dar m-au tras înapoi în cameră. Când au ieșit pe balcon, am încercat să scăpat și m-am ascuns pe un șantier din apropiere. Am fugit la prima clădire, speriată, și m-am ascuns acolo. Era doar o clădire neterminată, deschisă. Erau nebuni de furie. M-au găsit și m-au bătut." , a povestit tânăra.

Fata nu își mai amintește foarte bine ce s-a întâmplat. „Probabil a fost o lovitură la cap, presupun. Următoarea scenă pe care o țin minte este când am cerut ajutor de la o mașină care trecea, și care oprise deja, chemase ambulanța și poliția„, a maai spus ea. „Aproape că i-au sfâșiat pielea de pe scalp, apoi au aruncat-o de pe o stâncă pe drum", potrivit publicației citate. Agresorii au scăpat. Au fost reținuți doar o zi, apoi eliberați. Se pare că „în declarațiile lor, aceștia susțin că au încercat să o găsească și să o ajute pe Maria și că ea ar fi cerut să vină la petrecere".

„Au trecut trei luni, poliția a așteptat să se șteargă automat înregistrările de pe camere. Deci, acum nu mai există dovezi", a mai spus ea. Mama Mariei arată cu degetul spre autorități. „A doua zi dosarul a fost închis și au fost eliberați. Dosarul a fost închis. Ancheta poliției din Dubai arată că Maria a spus că fugea de violența sexuală, iar apoi, pentru a-și proteja onoarea și demnitatea, a decis să se sinucidă", a spus mama ei. Ea a susținut că această declarație este „falsificată,", a spus femeia.