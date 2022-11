Conferința PSD Vrancea desprinsă de la Bălăceanca: Ministrul Apărării Tîlvăr a fost ales prim-vice în contumacie!

Conferința județeană de alegeri a PSD Vrancea derulată în 12 noiembrie pare că a fost una desprinsă de la Spitalul de la Bălăceanca. De la Centru au descălecat în județ o trupă ce l-a avut în frunte pe președintele Marcel Ciolacu, acompaniat de către Paul Stănescu și Mihai Tudose. Numai că Tudose a avut curajul să puie degetul pe rană și a uimit asistența cu franchețea sa vis-a-vis pesediștii vrânceni și relațiile dintre ei.

"Nu, nu mai sunteți o organizație fanion. Stimați colegi. Ați căzut jos, în cap. Ați fost organizație fanion, ați fost organizație puternică, și, la un moment dat, ceva s-a întâmplat. Eu am impresia că aici s-a trecut prin punctul acela mort, în care lucrurile s-au oprit. Hai să fim sinceri, v-ați certat de v-ați sfâșiat. Am o vagă impresie că nici acum nu v-ați potolit foarte tare, că în spate se mai aude un cuțit între două coaste. Vestea proastă este că din momentul terminării acestei conferințe nu ați scăpat de problemă. Nu există fief, fief a fost și Vrancea și s-a dus. Rezultate înseamnă muncă. Nu am auzit niciun primar să câștige mandatul la loto.", le-a transmis Mihai Tudose celor peste 300 de pesediști vrânceni rămași peplecși.

Și Marcel Ciolacu, a vorbit, mai în șoaptă, despre tensiunile interne din PSD Vrancea. "După aceste alegeri, cred că se va așterne liniștea în vestiar. Sper ca de astăzi să se închidă și această tensiune care este pe domnul Halici, pe domnul primar. Mă bucur mult că ați reușit să creați o echipă. (...) Am intrat într-o normalitate la PSD Vrancea, era un moment așteptat de toată lumea.", a spus, printre altele, președintele PSD.

Ca prim-vicepreședinți ai PSD Vrancea au fost aleși primarul Focșaniului Cristi Misăilă și Ministrul Apărării Angel Tîlvăr, ultimul fiind cu totul absent de la Conferința Județeană. Asta ca nu cumva cineva din presă să-l încuie cu întrebări de genul "Cine v-a făcut lucrarea de doctorat?" sau "Sunteți fiu de securist și omul lui Oprișan?". Absent a fost și baronul Oprișan-Portofel, pentru prima oară în istoria pesedismului vrâncean.

Tot zaiafetul s-a finalizat spre dimineața zilei de 13 noiembrie, ocazie cu care pe la orele 5,00 un fost vice al PSD și al CJ Vrancea Dragoș Bârlădeanu a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care spune că a fost bătut cu strigături de către șeful de cabinet al Prefectului Nicușor Halici, pe nume Cătălin Răducanu proaspăt președinte al PSD Vrancea.

Răfuiala ar fi plecat de la faptul că Bârlădeanu i-ar fi luat apărarea lui Oprișan-Portofel ca fost "lider suprem" al Vrancei vis-a-vis de Rãducanu care ar fi spus despre Halici că este "un papagal coafat".

Barladeanu Dragos, pe facebook: "Cu mare dezamagire spun acest lucru plecand din sediul Politiei: iesind in oras la un club din Focsani, impreuna cu sotia si prieteni foarte apropiati, am fost agresat fizic grav de catre Catalin Raducanu, consilierul principal al prefectului judetului. Intr-un conflict la care a luat parte si Rosu Bogdan, incercand sa-l aplanez, Raducanu Catalin (cunostinta de-a mea de 43 de ani) a sarit pe mine cu pumnii dandu-ma jos din picioare. Nu m-as fi asteptat niciodata! Urat de tot! Am facut plangere penala cu martori si mi s-a eliberat certificat medico-legal! Sunt ferm convins ca Politia si organele de urmarire penala isi vor face datoria! Doamne ajuta pentru toata lumea!"