Conflict în Coaliţie: prefectul Alin Stoica atacă în instanţă numirile făcute de Nicuşor Dan prin care scapă de oamenii lui Firea

Prefectul Alin Stoica (PLUS) a început să atace în instanţă numirile făcute de Nicuşor Dan în Primăria Capitalei, decizii prin care sunt înlăturaţi oameni ai administraţiei Firea, luate ca răspuns la faptul că edilul Bucureştiului se ţine în continuare pe poziţii privind nedelegarea niciunei atribuţii către viceprimari.

Prefectul Capitalei, Alin Stoica (PLUS), a ieşit joi dimineaţă cu un atac la adresa lui Nicuşor Dan, pe care l-a criticat pentru faptul că ar fugi de organizarea de concursuri pentru directorii din Primăria Bucureştiului şi apelează la detaşări. „Atacăm în contencios administrativ detaşările pe posturi de directori făcute din rândul consilierilor. Primarul general a ales să nu facă numiri temporare până la finalizarea concursurilor, ci detaşări din rândul consilierilor. Am avut o corespondenţă pe acestă temă, în care i-am explicat că nu sunt legale, dar a continuat", a declarat Alin Stoica pentru G4Media.ro. Iar acestea e doar începutul, după cum a subliniat prefectul PLUS.

Primul gest de opoziţie directă faţă de Nicuşor Dan nu e nou, ci de aproape două luni, susţin surse politice pentru „Adevărul". Omul luat la ţintă de Alin Stoica a fost Marian Aurelian Bârgău, numit de Nicuşor Dan la Administraţia Străzilor, pentru a-l înlocui pe Emil Anghelescu, pus în funcţia de Gabriela Firea. Aşadar, Bârgău e omul responsabil de rezolvarea problemelor gropilor din Capitală, un subiect destul de fierbinte, ştiută fiind situaţia străzilor. Fostul şef de la Administraţia Străzilor, Emil Anghelescu, avea o relaţie foarte proastă cu primarii de sector şi nu le răspundea acestora în ceea ce priveşte gestionarea străzilor, susţin surse din Primăria Capitalei.

Surse din PMB au declarat că acţiunea prefectului este nejustificată, în condiţiile în care, potrivit Codului Administrativ, prefectul trebuie să verifice legalitatea actelor administrative şi nu aspecte care ţin mai degrabă de Codul Muncii. Gestul prefectului PLUS a venit în contextul numeroaselor discuţii purtate în jurul faptului că Nicuşor Dan nu vrea să delege o parte din atribuţiile sale către viceprimari, presiunile puse în ultimele luni fiind mai ales din partea USR PLUS, formaţiune care a ţinut inclusiv Primăria în şah pe tema votării bugetului, pentru a-l convinge pe edil să fie de acord cu delegarea atribuţiilor către viceprimarul Horia Tomescu (PLUS).

Nicuşor Dan a mers pe soluţia impunerii lui Bârgău la Administraţia Străzilor pentru a se ocupa de problemele urgente, dar va organiza concursuri pentru poziţiile-cheie din Primăria Capitalei. Însă edilul vrea să facă o reorganizare bine gândită, care să nu fie şubrezită de la primele atacări în instanţă ale celor nemulţumiţi, ceea ce se întâmplă de obicei la nivelul administraţiei de stat. Poziţionarea prefectului Stoica, o persoană care reprezintă PLUS, e cel puţin bizară, în condiţiile în care numeroşi lideir ai USR PLUS cer în mod repetat grăbirea procesului de înlocuire a oamenilor din administraţia Firea, iar acum acum acţionează diferit faţă de ceea ce au solicitat.