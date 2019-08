Cozmin Guşă, despre Planul Pula, cu rahat turcesc: Ce s-a întâmplat de fapt in evenimentele de luni. Cu Diaconu a fost pus la cale de Maior, Coldea și un fost lider PSD-ist!

Consultantul politic Cozmin Gușa a evidenţiat lovitura pe care a dat-o Victor Ponta, care este mai mult decât atât, nu o simplă lovitură, ci chiar o bombă. Dar, adaugă el, avem de-a face cu o bombă cu rahat turcesc. Astfel, consultantul politic a descris plastic rolul lui Victor Ponta în evenimentele de luni.

"Oamenii din fostele serviciile secrete, nişte rezervişti, aranjează şi pot să influenţeze jocurile politice", a spus Cozmin Guşă în deschiderea prezentării a ceea ce s-a întâmplat cu fiecare actor politic semnificativ, după evenimente de luni, când ALDE a rupt alianţa cu PSD şi a ieşit de la guvernare. Tot Cozmin Gusa, dezvaluie la finalul acestui articol cum a fost construita de catre Maior, Coldea si un important fost lider PSD, in Croatia, la Pula, intrarea in scena a actorului Mircea Diaconu.

"Apropo de rolul lui Ponta: acest viclean copil de casă chiar a dat o bombă cu rahat turcesc. Putem să şi râdem, dar să ştiţi că cei din PSD, care l-au făcut, adică eu, prima dată preşedinte la organizaţia de tineret, şef al corpului de control, apoi a ajuns prim-ministru, unde s-au îndestulat el şi prietenii lui, cei din PSD nu cred că-l privesc decât aşa cum îl priveşte Victor Boştinaru, şi din nefericire, acesta este Ponta azi, nu mai este un lider politic, este un om cu anvergură publică ce provoacă necazuri, se încăpăţânează să nu construiască nimic, nici nu prea reuşeşte. Asta nu-i face gestul mai puţin important în politică. În politică, are rol de la preşedintele statului până la ultimul votant din România. Bomba cu rahat turcesc crează nişte probleme", a spus Guşă, care apoi i-a rugat pe invitaţii din platou să comenteze informaţiile pe care le-a adus consultantul politic cu privire la influenţa foştilor rezervişti din serviciile secrete:

"Întrebarea pe care le-o adresez invitanţilor este dacă se simt comozi, considerând că acea informaţie a mea, că acele scenarii sunt făcute de protagoniştii fostului stat paralel, printre care Florian Coldea, George Maior şi alţii, executate de către cineva care a fost beneficiarul acelui stat paralel, că doar n-a ajuns prim-ministru doar aşa.. şi n-a dat guvernul Mihai Răzvan Ungureanu jos prin forţe proprii, ci tot aşa, cu dosare şi fel de fel de lucruri. La TV favorabile PSD-ului se discută doar de cazul Caracal, iar la o televiziune care e coordonată din umbră de Coldea şi ai săi a fost prezent Mircea Diaconu, noua vedetă".

Cozmin Guşă a realizat, apoi, fotografia scenei politice a momentului, după evenimentele de luni. Consultantul politic a început caracterizarea actorilor politici chiar de la vârful statului, de la Klaus Iohannis.

"Klaus Iohannis, dintr-o postură comodă de preşedinte care domină spaţiul public, proaspăt venit de la Washington, se vede pus într-o încurcătură, care-i provoacă cel puţin două probleme: 1. Problema de a nu mai fi în opoziţie, în varianta în care va fi obligat să nominalizeze un guvern, pentru că nu avem o criză constituţională, nici măcar economică, asta îl face să nu mai poată să joace din opoziţie. 2. Îi dispare sacul de box care era guvernarea Dăncilă şi PSD-ul. Primul mandat al lui Iohannis va fi atacat de toţi contracandidaţii, vorbim astăzi de Iohannis împotriva tuturor şi va avea de dat socoteală. Iohannis va intra într-o postură incomodă, dacă se va întâmpla asta nu va mai putea să câştige un mandat de preşedinte al României", a afirmat Guşă.

Cozmin Guşă a trecut, ulterior, la Dăncilă, despre care crede că mai are autoritate în PSD doar datorită funcţiei de prim-ministru.

"Viorica Vasilica Dăncilă, a cărei autoritate la vârful partidului stă doar în pixul de prim-ministru pe care îl are astăzi în mână. Iar dacă se va întâmpla plecarea de la guvernare, ne dăm seama ce disoluţie se va întâmpla la nivel de partid, pentru că plecarea de la guvernare trebuia făcută până la 15 iunie, maximum. Un partid este un organism viu. Ca orice boxer, atunci când ia un pumn în plex, are nevoie de o perioadă să-şi revină şi să-i revină şi pofta de a boxa în ringul politic. Dacă va ieşi de la guvernare, ar fi cea mai groaznică decizie pe care ar putea s-o ia, iar partidul nu-şi va mai reveni şi nici candidatul Dăncilă nu ar mai avea speranţă de tur 2 în acest moment", consideră Cozmin Guşă.

În ceea ce-l priveşte pe Dan Barna, Cozmin Guşă îl vede drept câştigător de etapă.

"Dan Barna, prin acest joc, este salvat de fundătura în care intrase. Lipsa lui de charismă l-a făcut, după succesul de la europarlamentare, să intre într-un soi de con de umbră. Cu problemele interne pe care le resimte şi prin prisma competiţiei înterne de la nivel de USR, intrase pe o pantă descendentă din punct de vedere al sondajelor. Jocurile care se resetează astăzi, prin apariţia lui Diaconu, care fură de la Dăncilă, nu din altă parte, şi este anti-Iohannis, asta lui dan Barna îi dă un balon de oxigen. Este un câştigător conjunctural al etapei", a mai zis consultantul politic.

Cozmin Guşă a dezvăluit, apoi, oferta bună pe care a refuzat-o Tăriceanu din partea PSD-ului, pentru a merge către Pro Romania.

"Călin Popescu Tăriceanu avea o soluţie foarte comodă, dacă voia să salveze partidul, el primise de acum o lună propunerea ca în schimbul susţinerii candidatului PSD, toţi parlamentarii lui să intre pe liste comune, să se organizeze liste comune şi la alegerile locale şi el să-şi păstreze preşedinţia Senatului. În loc de această ofertă bună, el a preferat această intrare în derizoriu. Şi eu ştiu de un şanraj, dar nu e bine să vorbim de asta, probabil asta l-a făcut să aleagă nimic. Pro Romania nu este o certitudine. Disensiunile majore într-un partid mic nu pot să creeze altceva. Planul este probabil de topire al ALDE în Pro Romania, cu alţi lideri la un moment dat", a subliniat Guşă.

Pe finalul caracterizării actorilor politici, Cozmin Guşă s-a întors la Victor Ponta şi la "isprava lui de copil teribil", amintind şi de rolul pe care îl vor avea PMP şi UDMR.

"Victor Ponta este un câştigător de etapă, dar tot în stilul de mingicar. N-a construit nimic, nici nu vrea să candideze, în ciuda scorului mai bun decât Diaconu şi chiar decât Tăriceanu. Face acest lucru de frica dosarelor pe care le are pe drum, a mai făcut o ispravă de copil teribil al politicii româneşti. Îmi aduc aminte că-l duceam la fotbal şi lumea se enerva pe el că nu dădea nicio pasă. Victor era cel mai antipatizat de pe teren.

PMP-ul... candidatul său nu este foarte bine definit, a jucat neutral la data de azi, aşteaptă să se poziţioneze, vor să meargă ca la europarlamentare, pe o fundamentare de tip doctrinar a candidaturii lor.

UDMR-ul să nu vă închipuiţi că fac declaraţii de tip inventar, ei au nevoile lor, n-au datorii la marele elctorat. Încă e de discutat cu UDMR-ul. În mod clar îşi vor pune din nou candidat. S-ar putea să fie eternul Hunor Kelemen, care va realiza din nou 1-2 la sută, care la nevoie, în turul 2, aceste procente s-ar putea să fie chiar importante", a afirmat Guşă.

Cozmin Gușă a mai spus că este curios cum se va poziționa PMP și Traian Băsescu în acest context, pentru că acesta deține experiența unui fost șef de stat. "Legat de ALDE și de Tăriceanu, vreau să spun că Tăriceanu a fost salvat în Senat de votul PSD și avea o datorie morală față de acest partid. El a fost luat din ghearele DNA-ul de votul PSD, însă sunt sute de pagini pe care Sebastian Vlădescu le-a scris despre Tăriceanu și asta ar putea să fie una din cauzele pentru care Tăriceanu a jucat atât de ciudat", a detaliat Cozmin Gușă.

Legat de USR, vreau să spun că statul paralel este format din oameni care folosesc informații pentru avantaje de grup, pentru a șantaja.

"Legat de PNL, nu am vorbe rele să zic. Dimpotrivă, faptul cum s-a poziționat Orban și faptul că a câștigat alegerile pune PNL-ul într-o postură incomodă, pentru că acel partid vectorizează alegerile", a încheiat Cozmin Gușă.

Consultantul politic Cozmin Gușă a explicat la Realitatea TV jocurile care stau în spatele deciziei Pro României și ALDE de a susține candidatura lui Mircea Diaconu la alegerile prezidențiale din 2019. "Planul cu Mircea Diaconu a fost pus la cale în Croația de George Maior, Florian Coldea și un fost lider PSD-ist", a spus acesta

"Este foartă interesantă evoluția Vioricăi Dăncilă, o evoluție care o recomandă drept altcineva decât era în vremea Dragnea. Această lovitură pe care a dat-o cu Ramona Mănescu care sugerează responsabilitatea asupra guvernării nu este puțin. Acum o să vă ofer niște informații pe care le-am verificat în ultimele zile și care ne arată ce se întâmplă, de fapt.

1. În urmă cu câteva săptămâni în Croația, în proximitatea stațiunii Pula, domnii George Maior, Florian Coldea și un lider fost PSD-ist căruia nu îi dau numele pentru că este apropiat de mine au avut o întâlnire foarte importantă în urma căreia s-a pus la punct acest plan, plan la care a fost chemat să achieseze liderul Pro România, Victor Ponta, care este finul de cununie al lui George Maior și mai nou un apropiat a lui Florian Coldea. Acest plan este unul care pe măsură ce se va derula este menit să diminueze potențialul PSD-ului în favoarea, în primă fază a alianței Pro România - ALDE, iar la alegerile prezidențiale în favoarea lui Dan Barna, favoritul lui Florian Coldea.

Dacă este adevărat că Teodorovici a cerut ieșirea de la guvernare, eu îi rog pe cei din PSD și pe analiștii politici să îl pună și pe Eugen Orlandp Teodorovici în tabăra lui Florian Coldea pentru că nu am nicio îndoială că aparține acesteia

2. Protagoniștii acestui spectacol, Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu și Mircea Diacono sunt de fapt niste conserve fie ale serviciilor secrete comuniste, doi dintre ei, fie ale seriviciilor de după 1989, unul dintre ei. Acest joc nu este unul politic pentru că el este un joc absurd. Haideți să fim serioși. Mircea Diaconu este de 30 de ani în politica românească și dacă era vreo mare vedetă sau un om capabil ar fi demonstrat acest lucru. Nu cred că poate să demonstreze la 70 de ani acest lucru și este foarte greu de crezut această ciudățenie, așa cu spunea și Ion Cristoiu, că Tăriceanu nu mai are încredere în forțele proprii și renunță în favoarea unuia ca Mircea Diaconu.

Tăriceanu dacă era nemulțumit de Viorica Dăncilă propună o întâlnire și să în susțină, de exemplu, pe Ioan Aurel Pop, care are o notorietatea pozitivă mult mai mare decât Mircea Diaconu, care este un intelectual de stângă, sau alte nume, Vasile Pușcaș din PSD. Existau destule nume prestigioase care să nu vină să ne spună de pe treptele Ateneului că este nimeni. Dacă ești nimeni de ce vrei să candidezi? Această șmecherie vine din disperare și disperarea cred că are la bază numierea Danei Gârbovan la Ministerul Justiției.

Dana Gîrbovan a fost un adversar declarat al cuplului Florian Coldea - Laura Codruța Kovesi, iar faptul că a fost nominalizată drept ministru al Justiției independent cu posibilitatea de a nominaliza șeful Parchetului General și al DNA, cred că i-a pus pe mulți pe jar.

3. Ciudățenia din PNL

Eu am spus de mai multe ori că orice prezență a PNL la guvernare în acest moment diminuează drastic șansele lui Klaus Iohannis. Se va aduce aminte de guvernul lui din 2016 care nu a făcut mai nimic și îi vor fura lui Iohannis exact potențialul de opoziție la acest PSD care a făcut atâtea rele România. Această conferință de astăzi prin care cereau moțiune de cenzură m-a pus pe gânduri. Am văzut intervenția lui Orban care e puțin mai așezată, însă la PNL există o ciudățenie și chiar și atacul lui Rareș Bogdan ne arată că acolo la butoane sunt tot rezerviștii din fostul stat paralele.

Vreau să fac un pronostic. Dacă Iohannis marșează la acest joc de preluarea a guvernării putem să vorbim despre fostul președinte Klaus Iohannis care nu va mai avea șanse să își reînnoiască mandatul la alegerile din 2019.

Toate acest informații pe care vi le-am dat au un nimitor comun: fostul stat paralel, rezerviștii din servicii și acoperiții din servicii care au pus la cale acest joc destinat să îl scoată pe Iohannis de la președinția României, să ridiculezeze PSD-ul și să forțeze o candidatură din partea lui Dan Barna, în nicio caz a lui Mircea Diaconu, care nu are nicio șansă", a explicat Cozmin Gușă.