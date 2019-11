Cozmin Gușă: "Sper ca atitudinea în PSD să fie: identificarea obraznicilor, punerea la colț, apoi un proces de analiză a fiecăruia"

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat la Realitatea PLUS ceea ce se petrece în PSD și a venit cu soluții concrete pentru redresarea partidului.

"Sa incepem cu Viorica Dancila si in economia jocului intern, ceea ce a zis Badulescu in calitatea lui de presedinte al Ligii alesilor locali din PSD, respectiv Vasile Dancu, care s-a ocupat de acest gen de strategii si din interiorul si din exteriorul partidului, in toata cariera lui, din 1995-1996, de cand stiu eu ca s-a apucat de munca asta pentru PSD.

Legat de Dancila si de ceilalti doi locotenenti ai sai, care se intreceau ba sa o tina de mana, ba sa ii tina geanta, Orlando Teodorovici si Fifor, ei nu vor sa vada evidenta. Managementul PSD din momentul in care a fost preluat, intr-o situatie disperata, de Viorica Dancila, care si i-a ales pe cei doi, altfel nu erau alesi, a fost unul slab spre catastrofal pentru ca in acest interval de management politic al acestei triplete, partidul a pierdut tot.

A pierdut guvernarea, a pierdut prezidentialele la un scor rusinos, apropo de scorul din turul I, pentru ca acela este scorul adevarat al partidului, si a pierdut respectul public, pentru ca acea a injumatatire a electoratului PSD care s-a vazut la primul tur inseamna ca oamenii mai rigurosi de stanga, mai pretentiosi refuza in acest moment sa voteze PSD reprezentat de actuala conducere. Asta nu e putin lucru, chiar este grav", a explicat Cozmin Gușă.

"Intelepciunea, pana la urma, invinge. Si eu tin minte atitudinea inteleapta a lui Paul Stanescu, care era presedinte executiv la inceputul lunii iunie, dupa dezastrul incarcerarii lui Dragnea, si care din acea pozitie a avut doua propuneri de joc agregat: prima, haideti sa nu ne grabim sa facem alegeri interne, sa ramana Dancila presedinte interimar ca sa putem sa gandim care sunt cei mai potriviti dintre noi sa devina presedinte si se vede ca a avut dreptate, si doi, si-a sfatuit colegii sa aiba rabdare, sa intre in competitia interna din PSD pentru nominalizarea la functia de presedinte al Romaniei, si abia la inceputul lui septembrie sa se faca aceasta nominalizare, dupa ce in iunie, iulie si august, 3-4-5 colegi din PSD ar fi intrat in aceasta competitie. El a mai fost sustinut si de altii, inclusiv de Ciolacu, care astazi este impreuna cu Stanescu parte din echipa care incearca sa normalizeze treburile inspre o reforma.

Ce spunea Badulescu despre "carcalete", intr-adevar, asa arata in acest moment o solutie de tip carcalete sau șpriț, dar asta nu inseamna ca nu se merge in directia buna. E complicat sa alegi solutia potrivita in partid, dupa dezastrul epocilor Ponta, ca management politic, nu ca si guvernare, respectiv Dragnea, ca management politic si ca guvernare, si acum Dancila", a adăugat consultantul politic.

"Partidul acum respira, e limpede ca sunt multe tensiuni, dar macar partidul respira si discuta liderii judeteni inspre o solutie intermediara care sa pregatasca apoi un Congres mai agregat care oricum, nu va fi decat primul pas spre reforma. Pasii spre reforma trebuie sa fie multi, nu stiu inca cati vor fi, dar ca sa il parafrazez pe Klaus Iohannis, trebuie sa incepi cu primul pas. Romanii l-au votat din nou, din lipsa de alternative, pentru ca alternativa era ingrijoratoare. Daca acest prim pas inseamna retragerea Vioricai Dancila si a celor doi locotenenti ai sai, asta este un lucru bun. Pasul doi, trebuie sa fie un Congres bine agregat, o competitie interna, cat de densa poate sa fie. Dar nu intr-un stil peremist.

Noi trebuie sa facem deperemizarea PSD, noi, cei din PSD, ca eu tot acolo ma pun acum, ca membru. Dar si pentru societatea romaneasca sau pentru votantii de stanga, este foarte important, ca nu poti sa ai un partid de stanga, care sa fie preferat de o majoritate a cetatenilor daca tu vii cu atitudini de tip vadimist, peremist. Macar Vadim avea talent si cultura. Urmasii lui nu au nici talent, nici cultura, dar stiu sa injure bine. Nu ne plac injuraturile. Nu mai trebuie sa domine viata publica romaneasca.

Nu este nevoie de acte de astea, cine e mai tare. Se trezeste unul gen Codrin sau altii sa urle, sa faca... Nu merge asa. Ce este asta cu urlatul? Ce este asta cu amenintarile? Tot timpul poate sa fie unul mai puternic si mai inalt de cat tine, care iti da o palma si cazi in fund. De unde atata curaj pe capul lor?

De fapt, este obraznicie, nu curaj, pentru ca au inteles ca obraznicul mananca praznicul. Eh, asa se intampla o perioada. Pana la urma, obraznicul este luat de urechi si pus la colt. Sper ca asta sa fie atitudinea in PSD, sa isi identifice obraznicii care nu au facut mare lucru, sau spre deloc in ultima perioada, sa ii puna la colt, apoi fiecare sa isi faca un proces de analiza, sa isi dea seama pentru ce anume functie politica sau administrativa s-ar califica in viitor, nu doar sa vrei sa fii ceva, cand tu nu poti sa fii", a mai spus Gușă.

Și a încheiat: "Cine a pus-o pe Olguta Vasilescu sa fie sef de campanie, cand era absolut clar ca este incapabila si incompetenta pentru asa ceva si s-a vazut in campanie? Poate sa fie competenta ca primar la Craiova, acolo da, dar nu trebuie sa accepti. O regula a politicianului care se doreste onest este ca atunci primeste o propunere care nu i se potriveste, trebuie sa o refuze.

Este ca la mine, la judo. Daca as fi presedinte tembel, i-as propune unui sportiv de 73 de kile sa se bata in categoria plus 100. Si ala, daca la randul lui este tampit, accepta. Ce se va intampla? Pai, este martelat in primele 10 secunde. Asa si cu oamenii care nu se pricep la ceva. Nu poti sa accepti sa te duci la o categorie superioara cand tu trebuie sa te califici prima data la categoria ta de greutate intelectuala. Acolo trebuie sa stai, cu modestie si cu precizie.

Primarul de la Oradea, Ilie Bolojan, de exemplu, a primit foarte multe propuneri de demnitate publica in plan central, a avut si functia de prim-vicepresedinte in PNL, a spus nu multumsc, nu este pentru mine deocamdata, si a plecat inapoi la Oradea. E un exemplu. Intr-adevar, nu sunt multe".