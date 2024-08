Crin Antonescu despre Klaus Iohannis: "L-am votat, dar nu l-am susținut niciodată pentru funcția de președinte!"

Fostul lider PNL, Crin Antonescu, a declarat că, deși l-a votat pe Klaus Iohannis, nu l-a susținut niciodată pentru funcția de candidat la Președinție.

„Eu, personal, nu l-am susținut direct în campanie pe Klaus Iohannis. L-am votat, vă spun acum, dar nu l-am susținut. Eu nu am renunțat la ipostaza de candidat, eu am demisionat din conducerea PNL, ce am anunțat că fac dacă partidul nu face un scor. Pentru competiția din PNL, am participat, s-a votat, domnul Iohannis a fost preferat. Dar eu n-am abandonat candidatura, a câștigat domnul Iohannis", a declarat fostul lider PNL, Crin Antonescu.

„Eu am făcut altceva, mai înainte, l-am adus și l-am propus partidului în funcția de prim vicepreședinte în mod excepțional, dar niciodată nu l-am propus la președinția României", a mai adăugat. Antonescu figura anterior drept candidat la președinție pe durata alianței și coaliției de guvernare Uniunea Social-Liberală (2012-2014), alături de liderul PSD și prim-ministrul României de atunci, Victor Ponta.

Din cauza unor neînțelegeri dintre PNL și PSD, pe 24 februarie 2014, liderul PNL Crin Antonescu a anunțat sfârșitul Uniunii Social Liberale. El a anunțat și ieșirea liberalilor de la guvernare. A urmat în martie 2014 alcătuirea guvernului Ponta 3. Tot atunci, presedintele PNL, Crin Antonescu, a anuntat, in plenul Parlamentului, că demisionează din funcția de președinte al Senatului.

Pe 31 mai 2014, Crin Antonescu a anunțat printr-o conferință de presă că a decis să nu mai candideze la președinție. La 2 iunie 2014, el a renunțat și la conducerea partidului. În locul său a venit primarul Sibiului, Klaus Iohannis, desemnat candidat al PNL pentru președinție. Alegerile prezidențiale au fost câștigate de Iohannis, asumându-și funcția supremă în stat de la 21 decembrie 2014. Anterior, Iohannis a fost nominalizat pentru funcția de prim-ministru de către Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din 2009 și 2014.