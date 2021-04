Culisele demisiei lui Andi Manciu din Guvern. Legatura cu Congresul PNL

Coordonatorul Grupului de Comunicare Strategica, Andi Manciu, a anuntat intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca a demisionat din aceasta functie, fara a da, insa, detalii despre motivele care au stat la baza deciziei.

"M-am hotarat sa solicit eliberarea mea din functie incepand din 1 Mai. S-a facut aproape un an si jumatate in care m-am ocupat in calitate de consilier de stat de coordonarea comunicarii guvernamentale. O perioada dificila, incarcata, plina de provocari si de momente care imi vor ramane in minte pentru multa vreme de acum incolo. Acum e momentul sa pun punct si altii sa preia aceasta responsabilitate", a scris pe pagina sa de Facebook Andi Manciu.

Surse liberale au precizat pentru Ziare.com ca decizia plecarii lui Manciu de la sefia Grupului de Comunicare Strategica ii apartine, de fapt, premierului Florin Citu. Astfel, seful Executivului i-ar fi solicitat sa plece din functie anuntandu-l ca daca nu va face acest lucru il va demite. "Citu a fost cel care i-a zis sa plece, altfel il va demite. Totul tine de lupta ce se preconizeaza la Congres", au precizat surse liberale.

Plecarea lui Manciu reprezinta un nou episod al luptei pentru putere in interiorul PNL, intre premierul in functie, Florin Citu, si presedintele partidului, Ludovic Orban, spun surse liberale. Manciu este cunoscut ca un apropiat al lui Ludovic Orban. Inainte de a fi numit in echipa de comunicare a Guvernului Orban, Manciu detinea functia de sef al Departamentului de comunicare al PNL.

Fostul coordonator al Grupului de Comunicare Strategica a fost implicat in scandalul mediatic prin care s-a dezvaluit ca acesta nu detine diploma de licenta, ba chiar si ca ar fi fost exmatriculat de la facultate. Reprezentantii Scolii Nationale de Studii Politice si Administrative (SNSPA) din Bucuresti au declarat ca Eduard Andi Manciu a fost inmatriculat in cadrul institutiei, insa nu a absolvit niciodata studiile de licenta.

"Domnul Eduard Andi Manciu a fost inmatriculat la Facultatea de Stiinte Politice, specializarea stiinte politice promotia 2004-2008, dar nu a absolvit studiile universitare de licenta", a transmis la acea vreme SNSPA. Ludovic Orban, la acea vreme premier, i-a luat apararea lui Andi Manciu, sustinad ca stia despre faptul ca acesta nu are licenta. El a mai spus la acea vreme ca Manciu nu are obligatia legala de a avea diploma de licenta, iar faptul ca nu si-a dat licenta nu inseamna ca nu poate sa exercite atributiile de consilier pe comunicare.

"A recunoscut lucrul asta inca de la angajare (ca nu are diploma de licenta - n.r.). Nu are obligatia legala de a avea licenta. Nimeni nu a zis ca Andi Manciu are licenta luata. Bineinteles ca am stiut ca nu are licenta luata. Lucrez cu Andi Manciu de foarte mult timp (...). Este un om care este un specialist bun in comunicare, este un om pe care te poti baza, care munceste de dimineata pana noaptea, care este supercorect si faptul ca e acum scoasa din maneca povestea asta, in prag de campanie electorala nu mi se pare... Deci nu e nicio minciuna, nu e nicio ilegalitate faptul ca exista un consilier care se ocupa de comunicare care nu are licenta terminata", a spus Orban.