Dan Tudorache pentru Qmagazine: Nu voi pierde Primăria Sectorului 1!

"Mi-am petrecut o săptămână, în timpul Stării de urgență, alături de voluntarii Centrului Faptelor Bune din Sectorul 1, ajutându-l pe Primarul Dan Tudorache să identificăm bătrâni singuri cărora le-a trimis pachete cu alimente, medicamente, rețete etc. Am folosit acel timp pentru a-l întreba mai multe despre cei patru ani de mandat și despre nesfârșita luptă între el și Consiliul local, majoritar PNL și USR, care l-a blocat permanent. L-am reîntâlnit zilele acestea pentru a discuta cum va începe școala în acest sector și ce planuri are, dacă pierde alegerile.", scrie Floriana Jucan in Qmagazine.

Dan Tudorache se definește ca „un om care muncește pentru cetățeni și care dorește să le facă viața mai bună". Este perseverent, tenace, ambițios, dar are un defect - „încrederea prea mare în oameni", de aceea considerabilă parte din cei în care a avut încredere l-au dezamăgit. Ziua din care nimic nu mai este la fel a fost în urmă cu 14 ani, când s-a născut fiica sa.

Neîmplinirile sale sunt profesionale: „Nu am reușit să fac tot ce mi-am dorit, din cauza faptului că am avut un Consiliu ostil, care la fiecare ședință a blocat orice inițiativă a mea". Cu toate astea, a comunicat foarte puțin despre acest blocaj, în condițiile în care dacă rolurile ar fi fost inversate - primar USR și Consiliu PSD - s-ar fi făcut adevărate campanii de presă și de linșaj mediatic.

„Într-adevăr, majoritatea în Consiliul Local a provocat mult rău locuitorilor Sectorului 1, respingând total sau amânând adoptarea unor hotărâri extrem de importante pentru dezvoltarea comunității locale. Proiecte esențiale în domeniul educației, sănătății, mediului sau asistenței sociale au fost tergiversate sau blocate pe bandă rulantă de consilierii locali ai opoziției, în detrimentul intereselor comunității.

Fie că a fost vorba despre rectificarea bugetară, achiziționarea de pe piața liberă a unor apartamente care să primească destinația de locuințe sociale, înființarea unui centru educațional pentru elevi, refuzând dreptul acestora la perfecționare, sau înființarea unei direcții de mediu care ar fi permis implementarea unui sistem ultramodern de colectare a deșeurilor, consilierii locali ai USR și PNL ori au tergiversat adoptarea lor luni de zile, ori le-au respins de-a valma.", spune Tudorache.

Nu e încrâncenat nici măcar când vorbim despre Clotilde Armand, care acum vrea să devină Primarul sectorului. „Contracandidata mea a avut trei ani de zile (n. red. - din 2019 este europarlamentar) să demonstreze, din poziția de consilier local, ce poate face pentru comunitatea Sectorului 1. Din păcate, s-a remarcat doar prin scandaluri, opoziție, deconstrucție, fără să pună nimic în loc. Au fost cazuri în care, la anumite hotărâri de Consiliu, propunea amendamente și, la final, ajungea să nu-și voteze propriile propuneri. Cred că cetățenii sectorului 1 s-au convins în privința acestui personaj politic."

Deși își propusese la începutul mandatului să reabiliteze termic toate blocurile eligibile, nu a reușit. „Când am preluat mandatul de primar, am scos la licitație lucrările de reabilitare termică. Din păcate, procedura a fost contestată, fapt care ne-a costat aproape doi ani de zile. Am revenit, însă, în forță, și încercăm ca, până la anul, să recuperăm timpul pierdut."

Continuarea AICI.