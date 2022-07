Din august nu se va mai putea parca gratuit in centrul Capitalei. Măsură sustinută de PNL

Ieri unii aleși locali din București, cei care îi asigură majoritate în Consiliul General lui Nicușor Dan, au anunțat vă urmează să interzică parcarea gratuită in centrul orașului. Asta după ce la începutul anului au crescut de 7 ori prețul pentru utilizarea parcărilor de reședința in zona centrală.

Despre acest subiect controversat a dezbătut și Sorin Chiriță, manager la Asociatia Pentru Dezvoltare Regională si Politici Europene la Metropola TV. Iată cele mai importante puncte de vedere:

"Am citit postările celor care doresc interzicerea parcărilor "gratuite" de mai multe ori și am rămas nedumerit, poate știe cineva să-mi răspundă... Unde se parchează gratuit in centrul Bucureștiului? Din ce cunosc eu nu există parcare gratuită in centrul capitalei, ori sunt parcări publice taxate cu 10 lei / ora ori sunt parcări de reședința taxate de sectoare, parcările ilegale sunt sancționate cu amendă. Gratuitate la parcare, in momentul de față, au mașinile electrice, hibrid si mașinile adaptate persoanelor cu dizabilități, sper ca nu la aceste tipuri de mașini se referă proiectul acestora de încetare a gratuității in centrul capitalei.

A doua întrebare este: Cine încasează taxa de parcare? Compania Parking sau Administrația Strazilor? Dacă încasează compania cum se transferă sumele încasate de companie in bugetul local? Nicușor Dan nu are capacitate să facă o minimă igienizare in parcul Cișmigiu, a blocat investițiile așa cum și primarii sector, care-l susțin, au menționat asta de mai multe ori, așa ca este evident că acesta nu va fi capabil de nici o investiție noua... Nu de bani duce lipsa Primăria Capitalei, anul trecut Nicusor Dan a restituit guvernului sumele primite de primarie din trezorerie pentru investiții, nu a reușit să le cheltuie, inclusiv pentru Prelungirea Ghincea... Chiar daca se vor trasa dungi pe spațiile publice rămase nemarcate ca parcări, se vor pune parcometre sau parcaragii, printr-un artificiu ar trece banii direct in contul primăriei și ar pleca acasă Nicușor Dan, sumele colectate într-un an, la un calcul simplu, nu ar fi suficiente pentru vreo investiție serioasă.

Personal consider că este necesară limitărea accesului auto in centru, să fie făcute parcări publice, chiar supraetajate sau subterane, pe terenuri din domeniu public care se pretează pentru asta dar nu așa, nu in necunoștință de cauză. Toate aceste masuri trebuie să fie luate dacă ești doar dacă capabil de investiții in infratructura rutieră si cea de transport public, investiții cu impact real și care să ducă la îmbunătățirea calității vieții cetățeanului. Deci nu vorbim despre o administrație capabilă de investiții ci doar de o administrație ce pune taxe și interdicții la facilități care nu există fara nici un plan.", a scris Chiriță pe pagina sa de socializare.