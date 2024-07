Efectele micșorării inflației, scădere record a indicelui ROBOR din ultimii 2 ani (P)

Reducerea accelerată a ratei inflației, ca urmare a măsurilor de plafonare de prețuri și creșteri de venituri introduse de Guvernul Ciolacu în ultimul an, duce la scăderea indicelui ROBOR.

ROBOR la 3 luni a scăzut la începutul acestei săptămâni la 5,81%, de la 6%, conform ultimelor raportări. De asemenea, ROBOR la 6 luni a ajuns la 5,87%. Cele două valori record sunt cele mai mici înregistrate din luna mai 2022 până în prezent.

Indicele ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile românești se împrumută între ele în lei. Indicele este stabilit zilnic de BNR ca medie aritmetică dintre cotaţiile practicate de zece bănci selectate de Banca Națională.

Măsurile PSD produc efecte în cascadă. BNR reduce dobânda cheie

Scăderea inflației până la 5,1% în luna mai, depășind estimările Băncii Naționale Române (BNR), au dus luni, 8 iulie, la reducerea dobânzii cheie a BNR la 6,75% pe an, de la 7% pe an.

"Având în vedere cele mai recente date disponibile și perspectiva continuării scăderii ratei anuale a inflației în următoarele luni pe o traiectorie semnificativ mai joasă decât cea anticipată anterior, dar și în condițiile incertitudinilor încă ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât în ședința de astăzi, 5 iulie 2024, reducerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,75 la sută pe an, de la 7,00 la sută pe an, începând cu data de 8 iulie", se arată în minuta ședinței BNR.

Aceasta reprezintă prima reducere a ratei din ultimii trei ani, ultima scădere fiind înregistrată în ianuarie 2021, cu o valoare a dobânzii cheie de 1,25% pe an, de la 1,5% în decembrie 2020.

Măsurile guvernului Ciolacu, efecte în economie pe toată linia

Trimestrele 1 și 2 au înregistrat efecte pozitive în economie pe toată linia. România a văzut o scădere a ratei inflației la 5,1% în luna mai, la care se adaugă micșorarea indicelui ROBOR în iulie. În plus, țara noastră a înregistrat în luna martie o creștere economică de 2,1%, completată de creșterea consumului privat în aprilie cu 9,5% față de anul precedent, creșterea puterii de cumpărare. România ocupă locul 1 la cel mai scăzut preț din categoria "Alimente și băuturi nealcoolice", conform statisticilor Eurostat.

Toate acestea sunt efecte care se simt acum, la exact un an de când PSD a intrat la guvernare și a început să aplice o serie de măsuri de protejare a consumatorilor vulnerabili în fața scumpirilor și a prețurilor speculative și creșterea puterii de cumpărare a românilor.

Deși criticate de companii, măsuri precum limitarea adaosului comercial pentru alimente de bază, la tariful pentru gaze și energie, la prețul polițelor RCA, dar și altele, își dovedesc zilnic efectele pozitive pentru toți românii. În plus, au avut și un efect economic pozitiv în piața de capital. Profiturile din piețele vizate de plafonări au crescut exponențial cu puterea de cumpărare a cetățenilor.

Guvernul Ciolacu a introdus măsuri care au vizat mărirea veniturilor. Pentru seniori, social democrații au crescut de două ori pensiile, în ianuarie și septembrie 2024. În plus, au introdus creșteri ale salariului minim din octombrie 2023 și iulie 2024, acesta ajungând în prezent la 3.700 de lei.

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.