Elena Udrea: Iți vor lua casa că resursele naturale ale României aparțin de fapt Germaniei!

Elena Udrea continuă de după gratii lupta cu sistemul de justiție autohton, avertizînd într-o postare pe Facebook că în România s-a ajuns ca judecătorii să aplice legea după ureche și să sfideze deciziile CCR, fapt care ar putea duce în viitor la subordonarea economică a țării unor puteri străine.

"Nu mai exista nici o predictibilitate a actului de justitie, iar consecintele nu sunt doar colapsul in care ne aflam si subminarea statului de drept in tara noastra, ceea ce o face usor de subordonat intereselor economice straine(...) Astazi încălcarea Constituției inseamna "doar" ca niste oameni au fost bagati ilegal in puscarie, maine insa poate ca niste judecatori vor decide impotriva Constitutiei si a Referendumului pentru familie, ca un copil poate fi adoptat de un cuplu homosexual, ca proprietatea privata este contrara intereselor UE, deci iti vor lua casa, ca resursele naturale ale României apartin de fapt Germaniei, asa cum deja o instanta a hotărât inchiderea minelor de carbuni si stoparea construirii unei Hidrocentrale din motive de lacuste si carabusi care trebuie protejați. Astazi copilul meu creste fara mama, maine poate copilul tau va fi determinat sa isi schimbe sexul la 8 ani, astazi Rudel Obreja se lupta pentru viata lui, maine poate ne vom lupta cu totii dupa ce vom fi fost cobaii unor experimente cu noi vaccinuri si noi pandemii provocate. Nu uitați, somnul națiunii naște monștrii!" conchide fostul ministru.