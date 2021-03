Elena Udrea: "Nu vreau să colind pușcăriile lumii!"

Elena Udrea iese din sediul DNA, urmand a fi condusa în arestul Politiei Capitalei, in Bucuresti, marti, 10 februarie 2015. Fostul ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea a fost retinuta, marti seara, de procurorii DNA în dosarul Microsoft.

„Deja am avut o condamnare, am fost arestata, am fost plecata in afara tarii, ce trofeu sa mai fie Elena Udrea? Sau poate sa fiu exemplu ca vreodata daca ai fost impotriva sistemului ei niciodata nu te lasa. Toata lumea ma intreaba asta (daca plec din tara). Si unde sa te duci? Am fost plecata, am stat in puscarie afara. Domn'e, nu vreau sa ma duc sa colind puscariile lumii. Credeti ca mai pasa cuiva de niste romani haituiti la ei prin tara?", a declarat Elena Udrea la Realitatea PLUS. Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fost condamnată marţi, de Curtea de Apel Bucureţti la 8 ani de închisoare, iar Ioana Băsescu la cinci ani de închisoare, în dosarul finanţării campaniei electorale prezidenţiale din 2009.