Șerban Nicolae, propunerea PSD pentru președinția Senatului. Favoritul lui Ciolacu a pierdut detașat în fața lui Nicolae

Șerban Nicolae este propunerea PSD pentru președinția Senatului, au decis, marți, senatorii social-democrați. Nicolae este cunoscut drept un susținător al modificărilor la legile justiței și codurilor penale și s-a remarcat și prin derapajele sale verbale la adresa colegilor.

De precizat este că acesta a câștigat în fața senatorului Oprea care a fost susținut de către președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu. Șerban Nicolae are șanse să fie validat drept președintele Senatului în condițiile în care PSD controlează majoritatea în această cameră. În cursa internă s-au înscris și Titus Corlățean și Niculae Bădălău. Votul a fost secret iar în primă instanță voturile au fost împărțite între cei patru candidați. La al doilea tur, Nicolae a câștigat bătălia internă cu 35 de voturi "pentru„ în fața contracandidatului său Radu Oprea, care a obținut doar 24 de voturi.

UPDATE: Conducerea PSD nu este de acord cu propunerea făcută de grupul senatorial. Situația s-ar putea tranșa la un viitor Comitet Executiv al partidului iar alegerea Senatului ar putea fi amânată pentru săptămâna viitoare, susțin surse din interiorul PSD pentru HotNews.ro. Potrivit surselor citate, la nivelul conducerii PSD s-a discutat despre propunerea pentru șefia Senatului. La discușiile interne doritori s-au înregistrat Radu Oprea, Titus Corlățean și Niculae Bădălău. Marcel Ciolacu ar fi transmis senatorilor că îl susține pe Oprea dar că ei decid cine va fi șeful Senatului.

"Votul va fi mâine în plen, din câte am înțeles. Nu știu cine mai candidează. Vă dați seama că am fost liderul grupului 3 ani și jumătate. Tot ceea ce am decis la grup s-a respectat cât se poate de onest și de bună credință, din proprie inițiativă. Nu a fost niciodată nevoie să îmi iau măsuri de precauție cu proprii colegi. De altfel cred că activitatea mea în Senat este suficient de bine cunoscută ca să primesc sprijinul colegilor și aparținători altor grupuri parlamentare sau altor partide", a declarat Șerban Nicolae, la Senat.

În 2019 Comitetul Executiv al PSD a decis ca Șerban Nicolae să nu mai fie liderul grupului PSD la Senat, în locul acestuia fiind propus viceliderul grupului, senatorul de Mehedinți Liviu Lucian Mazilu. Propunerea a fost făcută de Viorica Dăncilă după ce Șerban Nicolae anunțase că senatorii social-democrați nu-l vor vota pe Mugur Isărescu ca guvernator BNR, deși premierul anunțase anterior că PSD și ALDE au decis în coaliție să îl susțină pe Isărescu.

Pe 3 februarie, Teodor Meleșcanu a demisionat de la șefia Senatului, ca urmare a unei decizii a Curții Constituționale. Pe 22 ianuarie, CCR stabilise că alegerea sa a fost una contrară legii fundamentale. "Am decis să mă retrag din funcția de președinte al Senatului, deși nu a fost publicată decizia CCR", a anunțat Meleșcanu, în plenul Senatului. Conducerea interimară a Senatului este asigurată în prezent de senatorul PSD Titus Corlățean. Senatorii urmează să aleagă președintele Camerei, miercuri, 26 februarie. Contracandidatul lui Șerban Nicolae este senatoarea Alina Gorghiu, susținută de PNL.