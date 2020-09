Eugen Tomac: "Bucureștiul are nevoie de dezbatere!"

Eugen Tomac, liderul PMP, partid al carui candidat la fotoliul de primar al Capitalei este Traian Basescu, posteaza pe pagina sa de Facebook:

"Până la această oră nu a existat nicio dezbatere televizată între principalii candidați din capitală, deși aceasta este esențială pentru ca cetățenii să-l aleagă pe cel mai bun.

Primarul PSD în funcție are obligația să participe la cât mai multe confruntări electorale. Firea trebuie să iasă în fața cetățenilor și să le explice de ce mai vrea un mandat, în condițiile în care în 4 ani, având guvern propriu, nu a reușit să facă nimic consistent din ce a promis.

Nicușor Dan trebuie să renunțe la abordarea politică ezitantă și să vină la confruntările publice pentru a convinge cetățenii că le merită votul. Fuga de confruntare este o mare eroare și denotă nesiguranță. Este obligația lui să se prezinte în fața electoratului bucureștean.

În capitală, electoratul de dreapta are de răspuns unei mari provocări: alegerea între președintele Băsescu și Nicușor Dan. Firea nu poate mai mult, a stagnat și acolo rămâne.

În schimb, Nicușor Dan, pentru a convinge, are obligația politică și morală față de alegători să accepte dezbaterile. Ele sunt esența democrației. Așa se întâmplă la Paris, Londra sau Berlin, principalii candidați dezbat temele de interes pentru comunitate.

Noi avem certitudinea că Președintele Băsescu va participa oricând la orice dezbatere serioasă, alături de cei doi contracandidați. Așa cum l-am asigurat și pe domnul Răzvan Dumitrescu, în calitate de candidat, domnul Traian Băsescu va participa chiar și la o dezbatere organizată de Antena 3, dacă va exista o asmenea invitație.

Așteptăm cu interes orice propunere, pentru că doar așa putem demonstra că înțelegem corect democrația și că o prețuim."