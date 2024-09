Europarlamentarul Dan Nica: "Am fost furați de 200 de miliarde de euro prin speculă în domeniul energiei"

Speculațiile masive din domeniul energiei, incluzând 723 de fraude în facturare, au dus la pierderi de 200 de miliarde de euro, iar soluția pentru reducerea tarifelor și asigurarea transparenței este înființarea unei burse europene de energie, potrivit europarlamentarului Dan Nica.

Dan Nica susține că o bursă a energiei și a gazelor în Uniunea Europeană ar aduce tarife mult mai mici. „Am văzut o speculă în domeniul energiei cum nu s-a văzut vreodată. Am avut 723 de fraude în domeniul facturilor la energie electrică şi gaze. Şi vreau să văd banii înapoi, 200 de miliarde de euro, cifra care este vehiculată acum, bani care au fost luaţi din buzunarele noastre sau ale firmelor europene. Banii trebuie să le vină înapoi", a spus europarlamentarul Dan Nica.

„Vreau o bursă a energiei și a gazelor din Uniunea Europeană. Singura entitate importantă în această lume care nu are o bursă este Uniunea Europeană. Vă vine să credeți? Dar știți de ce? Pentru că dacă am avea o bursă, prețurile ar fi stabilite transparent în funcție de cerere și ofertă. Și am şti şi noi cine sunt cei care sunt acționari pe la firmele astea, care fac profiturile astea excepționale de 200 de miliarde de euro, am știți și noi că se aplică reguli bursiere", a continuat Dan Nica.

Unii oameni cu venituri mici au putut fi ajutaţi prin reducerea preţurilor la energia electrică. „Cred că am făcut o treabă bună pentru că, de exemplu, am redus preţurile la energia electrică şi acum avem piaţa de energie electrică care funcţionează şi ajută oamenii şi, de exemplu, putem evita tăierile de energie electrică pentru cei mai săraci şi pentru cei care au venituri mai mici. Deci, cred că a fost o oportunitate pentru Europa să lucreze împreună pentru a găsi soluţii", a spus Nicholas Gonzalez Casares, europarlamentar.