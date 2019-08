Florin Roman, deputat PNL: Proiect de lege - "Fără contracte cu statul in funcții publice"

Florin Roman, deputat PNL de Alba si vicepresedinte al formatiunii politice a depus un proiect de lege care daca va fi aprobat de Parlament nu va mai permite celor care detin functii publice sa faca afaceri cu statul.

"In calitate de deputat, am depus un proiect de lege, prin care candidații la alegerile prezidențiale, parlamentare, europarlamentare și locale sa se angajeze sub propria semnătura ca nu vor derula contracte cu statul. Aceasta Interdicție se aplica tuturor candidaților in perioada exercitării mandatului. Prin urmare, pe lângă declarația de acceptare a candidaturii, declarația de avere și cea de interese, declarația de necolaborare cu fost Securitate, candidații vor trebui sa completeze și declarația ca nu vor folosi funcția publica aleasa pentru a câștiga contracte cu statul. Am solicitat procedura de urgentă pentru ca legea sa fie aplicată încă de la alegerile prezidențiale.

Am semnat initiativa civica 'Fără penali in funcții publice' și o susțin. Sper ca și dl Dan Barna, un mare iubitor al contractelor cu statul sa se decidă ce vrea: ori politica, ori afaceri cu statul? Îl invit sa susțină acest proiect de lege alături de USR-PLUS pentru însănătoșirea vieții publice. Atât pe domnia sa, cât și pe domnii Ghinea, Paslaru sau Voiculescu care au îmbinat funcția publica de contracte cu statul.", afirma Florin Roman.

Proiectul de lege poate fi consultat AICI.