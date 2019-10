Florin Roman, deputat PNL: România risca sa înghețe la iarna

România a fost informata de Rusia ca sistează livrarea gazelor naturale începând cu 1 ianuarie, din cauza faptului ca tranzitul acestora nu se mai poate face prin Ucraina, care nu și-a plătit facturile restante către ruși. Așadar, România este prinsă in războiul rece dintre Rusia și Ucraina.

O alta varianta alternativa, a căzut momentan și ea, întrucât transportul de gaze prin Turcia, via Bulgaria este blocată de lipsa unei licitații, pentru capacitatea de transport, din partea partii bulgare. In aceste condiții, importurile din partea de vest, dinspre Ungaria nu acoperă necesarul, care era completat de gazele rusești. In cazul unei ierni geroase, România nu se poate baza nici pe gazele înmagazinate, ce nu pot funcționa la presiune normala.

Este încă un motiv pentru care România are nevoie de un guvern care sa pună interesul romanilor, peste interesul de partid. Noul guvern nu are parte de o luna de "miere", ci dimpotrivă, trebuie tratată fierea lăsată moștenire de PSD. Noul guvern este obligat ca din prima zi de la instalare sa dinamizeze dialogul cu partea bulgara, in vederea demarării procedurilor de licitație pentru capacitățile necesare, altfel vom avea mult de tras pentru a trece iarna!

Florin Roman, deputat PNL Alba