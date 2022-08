Fost ministru al finanțelor: Politica energetică a UE va avea efecte dramatice. Vor dispărea sute de mii de firme, milioane de oameni vor rămâne fără slujbe!

Ionuț Popescu, fost Ministru al Finanțelor între decembrie 2004 și august 2005, spune că actuala criză energetică din România și din întreaga Europă este cauzată de politicile Uniunii Europene.

„Vreau să iau apărarea guvernului! Nu mai cereți și nu mai așteptați ca guvernul să facă ceva pentru a scădea prețurile în domeniul energiei. Nu are ce să facă; ceea ce se întâmplă nu e din vina guvernului. Să crezi că, fără liberalizarea pieței, prețurile în România ar fi fost acum la un sfert sau o treime din cât sunt în restul Europei, e o mare prostie, care nici nu merită discutată!

Deci, guvernul nu are ce să facă! Nu poate să elimine certificatele verzi, nu poate să repornească centralele pe cărbune, nu poate să schimbe fundamentele aberantei politici energetice a UE! Nu are această putere! Tot ce poate să facă guvernul este să mai cosmetizeze pe ici, pe colo, fără influențe prea mari, sau, dacă te cheamă Ciolacu sau Ciucă, poți să crezi că bugetul ar suporta o compensare pe termen lung, adică, bugetul să suporte diferența dintre prețul pieței și un nivel considerat rezonabil (care o fi acela?), sau că soluția ar fi naționalizarea!

A, că cei din guvern nu înțeleg nici ei de unde li se trage, asta, da, e adevărat. Și, dacă ar înțelege, ce ar face? Nimic! Tot în poziția ghiocel s-ar duce la Bruxelles. Drama este că, până acum, multitudinea de aberații ale UE aveau efecte relativ izolate. Gen, castravetele trebuie să aibă nu știu ce formă și grosime sau să recomanzi ca țăranii să nu mai crească porci. Aceste prostii puteau fi ocolite sau aveau efecte izolate.

Politica energetică va avea însă efecte dramatice; absolut dramatice. Vor dispărea zeci sau sute de mii de firme, milioane de oameni vor rămâne fără slujbe, alte milioane nu-și vor mai putea plăti facturile. Credeți că e o exagerare? Mai vorbim peste un an... Și mai dramatic este că nici funcționarii europeni (casta privilegiată, cu facilități inimaginabile, preocupată doar de prezervarea privilegiilor), nici oamenii politici europeni nu au curajul să strige: 'Regele e gol!' Dacă nu vrem să recunoaștem cauzele, nu avem cum să găsim soluții... The winter is coming!", a explicat Ionuț Popescu.