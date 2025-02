Gigi Becali si-a anuntat candidatura la presedintia României doar sa nu ajunga Călin Georgescu la Cotroceni

Gigi Becali a declarat la Antena 3-CNN ca in cazul in care George Simion nu va candida la presedintia României si il va sustine in continuare pe Calin Georgescu, atunci el se va retrage din AUR si va candida ca independent.

"Sa ne ajute Dumnezeu ca omul asta (n.r. - Călin Georgescu) sa nu fie lasat sa candideze pentru ca e un pericol pentru tara asta. El vorbeste de Dumnezeu dar nu e cu Dumnezeu, nu e crestin, nu poti sa fii si crestin si antisemit. Dar daca va fi lasat sa candideze si George Simion nu cnadideaza el, ci l sprijina pe Calin Georgescu, atunci voi candida eu, ca acest om sa nu ajunga la Cotroceni. La fel, daca Georgescu va fi blocat si Simion nu va candida, atunci voi candida eu... Mie nu mi-e frica de Georgescu, n-are ce sa-mi faca, e prea mic pentru mine! Cine intelege, bine, eu inteleg. El spune ca Zamolxe e Dumnezeu, dar de fapt e un demon! Omul asta e un pericol pentru tara, el critica tara in interviurile din afara, el nu e roman adevarat.", a declarat Becali.