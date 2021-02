Intelectualii romani revoltati care cer marginalizarea AUR: "Nu e doar o problema de libera exprimare, ci de actiune politica"

Liderii partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) au reactionat violent la scrisoarea publica semnata de mai multi scriitori si istorici, prin care se facea un apel ca autoritatile statului sa nu legitimizeze acest partid, numindu-i pe semnatari "dusmanii romanilor" alaturi de imaginea lui Ion Ratiu, plus un faimos citat din Voltaire privind importanta dreptului la libera exprimare.

O parte dintre semnatarii acestei scrisori au subliniat insa ca in acest caz nu poate fi vorba de incalcarea acestui drept fundamental, mesajele AUR intrand mai degraba in sfera actiunilor politice.

"Autointitulatii "intelectuali publici, militanti pentru drepturile omului, oameni din societatea civila si aparatori ai valorilor euroatlantice", in frunte cu Cristian Parvulescu, ataca votul romanilor cerand guvernului sa ignore punctele de vedere ale AUR - deci ale romanilor simpli.

Avem si noi un mesaj pentru aceasta elita inchipuita: Noi reprezentam vocea a 10% dintre romani. Voi nu reprezentati pe nimeni si nimic. Sunteti dusmanii romanilor - asa ati fost, asa ati ramas.

Unii dintre voi nu ati stiut nicodata, altii probabil ati uitat ce inseamna democratia, asa ca va amintim noi, prin cuvintele marelui Ion Ratiu!", este postarea pe pagina de Facebook a AUR alaturi de celebrul citat, atribuit de regula lui Voltaire, dar pe care si Ion Ratiu l-a invocat intr-un moment devenit celebru: "Voi lupta pana la ultima picatura de sange ca sa ai dreptul sa nu fii de acord cu mine".

Nu este doar o problema de exprimare, ci si una de actiune politica

Adrian Miroiu, profesor de stiinte politice si fost rector al SNSPA, unul din semnatarii acestei scrisori deschise, este de parere ca in acest context nu mai poate fi vorba doar despre un drept la libera exprimare ci mai degraba unul de actiune politica.

"In discutiile despre libertatea de exprimare nu se face o distinctie fundamentala intre faptul ca cineva, in mod privat, isi exprima un punct de vedere - iar aici este extrem de greu sa justifici o ingradire a libertatii de exprimare, insa si aici sunt anumite situatii cum este cazul negarii Holocaustului. Pe de alta parte, iar acest lucru se aplica membrilor AUR care au avut anumite puncte de vedere inainte de a fi un partid la guvernare - in momentul de fata nu este vorba numai de exprimarea unui punct de vedere. Nu e vorba de acest drept acum, ci despre faptul ca acest punct de vedere este unul politic semnificativ.

Sa ne gandim la o analogie, daca cineva spune ca nu este de acord cu rezultatul alegerilor din Statele Unite, asa cum au fost multe puncte de vedere exprimate, putem accepta ca este perspectiva unei persoane ce formuleaza in gandirea dreptului la exprimare un punct de vedere. Dar cand lucrul acesta il spune chiar presedintele Statelor Unite la momentul respectiv, atunci lucrul acesta nu mai este doar o forma de a exprima o opinie. Ci este in primul rand o forma de actiune politica. Este ceea ce in filosofia limbajului se cheama acte de vorbire, speech acts. Deci nu mai este doar o problema de exprimare ci si una de actiune politica.

La AUR acelasi lucru se intampla acum. Cand senatorul Lavric scria anii trecuti in cartea sa tot felul de lucruri misogine puteai spune la o adica ca e vorba de libertatea de exprimare. Dar daca dansul astazi spune acelasi lucru, atunci nu mai este aceeasi chestiune pentru ca exprima un punct de vedere al unui senator al Romaniei.

Ion Ratiu spune in acel citat un lucru fundamental pentru democratie, numai ca noi trebuie sa avem in vedere si consecintele acestui lucru. Daca cineva vine si formuleaza un punct de vedere fascist sau rasist, cand este si membru al parlamentului, sau cand este vorba de un partid parlamentar, atunci lucrurile nu mai stau la fel. Ele au o alta semnificatie", a declarat Adrian Miroiu.

Nu s-au cerut lucruri anti-democratice

Istoricul Madalin Hodor, si el semnatar al scrisorii amintite, sustine ca reactia celor de la AUR este mistificatoare, in contextul in care nu au fost cerute lucruri anti-democratice, precum scoaterea lor din parlament.

"Reactia la scrisoarea pe care am semnat-o si eu a fost oarecum mistificatoare pentru ca nu am cerut nicidecum chestii anti-democratice, sa-i scoatem in afara legii, sa nu mai vorbim cu ei. Ei au folosit acest pretext al libertatii de exprimare si al democratiei ca sa se ascunda. In textul scrisorii nu se vorbeste despre asa ceva. Acolo se atrage atentia unor oficialitati ale statului roman si unor partide politice sa nu angajeze nici Guvernul Romaniei si nici alte institutii in calitate oficiala in genul acesta, nici nu cred ca pot fi numite discutii.

Vedem cum inteleg reprezentantii AUR ca ar trebui sa functioneze statul, dau buzna in ministere, dau buzna in spitale, ameninta autoritatile. Asta nu e un comportament democratic. Plus toate mesajele promovate in spatiul public de cand au devenit o forta politica mai cunsocuta sunt constant niste mesaje xenofobe, antisemite pe alocuri, sunt constant mesaje in deplina contradictie cu statul nostru ce-si doreste sa fie unul european, democratic.

Tu care promovezi un discurs nationalist, un discurs xenofob de grota, ii acuzi pe cei care atrag atentia asupra acestui lucru ca sunt nedemocrati? Nu a cerut nimeni scoaterea partidului din parlament ci doar ca autoritatile nu ar trebui sa gireze astfel de personaje dincolo de chestiunile strict legale si pe care nu le contesta nimeni", a precizat Madalin Hodor.

De altfel, si fiul lui Ion Ratiu a cerut ca postarea in care numele tatalui sau este asociat cu AUR sa fie scoasa de pe site. Acesta a subliniat ca "Ion Ratiu nu a sustinut niciodata pozitii bazate pe discriminarea semenilor cu credinte, valori, principii sau indicatori identitari diferiti (etnie, religie etc.). Ion Ratiu a sustinut o societate democratica deschisa, toleranta, unita, in defavoarea propagarii unor idei care dezbina si incita la ura".

"Exista o linie rosie in relatiile cu partidele care sunt in mod vadit extremiste"

Analistul politic Cristian Pirvulescu a declarat ca intalnirile unor membri ai Guvernului cu reprezentanti ai Partidului Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR), un partid "negationist", "conspirationist", care pune in primejdie toate achizitiile democratice ale Romaniei, reprezinta "o situatie grava" pentru tara noastra.

"Vorbim despre doi politicieni din USR PLUS. Poate ca n-au inteles foarte clar care sunt obligatiile functiei de responsabilitate politica. Dar este si un politician din PNL care a facut acelasi lucru, numai ca traseismul sau politic indica totusi o lipsa de orientare ideologica foarte grava si este si ministrul Educatiei. Repet, credem ca trebuie sa transmitem semnale de genul asta. Daca nu le inteleg, ii tratam ca atare. (...) Oamenii astia se intalnesc cu Simion (George Simion, copresedintele AUR - n.r.) sau cu Sosoaca (Diana Sosoaca, senator AUR - n.r.) si cred ca este absolut normal lucrul asta, sa dea credibilitate tuturor acelor bazaconii, minciuni, dar sunt si lucruri mult mai grave, incitari la ura s.a.m.d.", a declarat Pirvulescu pentru Agerpres, dupa ce a semnat, alaturi de alti reprezentanti ai societatii civile, scrisoarea adresata liderilor partidelor din Coalitia de guvernare.

El spune ca "in statele cu democratie consolidata exista o linie rosie in relatiile cu partidele care sunt in mod vadit extremiste si fasciste".

"Asta se intampla in tarile occidentale, unde face parte din cultura politica. Nu se poate negocia, nu se poate discuta cu aceste partide. Au alegatori, fac parte din institutii s.a.m.d., dar nu se legitimeaza o asemenea orientare politica.

In cazul acesta, noi am considerat ca este o atentionare care trebuie sa se dea Executivului, pentru ca avem impresia ca lipsa de experienta politica ii face pe unii sa nu inteleaga situatia grava in care se afla Romania. Vorbim de un partid care este negationist, care este conspirationist, care pune in primejdie toate achizitiile democratice ale Romaniei si prin intalnirile la care noi faceam referire pur si simplu se transmite opiniei publice ca aceste mesaje sunt normale. Or, nu sunt normale si trebuie sanctionate", a subliniat Pirvulescu.

Scrisoarea care i-a suparat pe liderii AUR

Intr-o scrisoare deschisa adresata liderilor partidelor Coalitiei de guvernare, "intelectuali publici, militanti pentru drepturile omului, oameni din societatea civila, aparatori ai valorilor euroatlantice" isi exprima "ingrijorarea cu privire la deschiderea catre dialog aratata de membrii marcanti ai partidelor din coalitia de guvernare catre conducerea unui partid recent intrat in Parlamentul Romaniei, AUR".

Potrivit semnatarilor scrisorii, AUR este o formatiune politica "purtatoare a unui conglomerat ideologic nociv, de factura extremista", "un partid radical-populist, vehiculand teme fundamentaliste si nationaliste, cu revizitarea teoriilor conspirationiste, anti-globaliste si anti-individualiste, si cu personaje care raspandesc idei ale extremei drepte (...), care se exprima frecvent impotriva societatii liberale si a sistemului institutional de valori al democratiei liberale, nu poate fi un partener de dialog intr-o democratie".

"In ultimele saptamani, ministrii Educatiei, Justitiei si Sanatatii au discutat nestingheriti cu conducerea AUR. Atitudinea afisata de membri ai Guvernului Romaniei care, prin pozitionarea lor, respectiv deschiderea catre dialogul cu AUR, angajeaza intreg Executivul, este scandaloasa si inadmisibila. (...) Pastrand relatia cu AUR doar in conditiile stricte stipulate de legea fundamentala, coalitia de guvernare s-ar asigura astfel ca mentine un ' cordon sanitar' in jurul unei formatiuni periculoase pentru democratia noastra. Suntem convinsi ca, odata ce 'cordonul sanitar' ar fi spart, va fi aproape imposibil de reconstruit", sustin semnatarii.