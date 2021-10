Iohannis câtre Cîțu care o ținea gaia-mațu să fie desemnat ca premier, in ciuda deciziei șefului Pentagonului: "Nu se mai poate, Florine!"

Miercuri seara, într-o discuție informală cu președintele Klaus Iohannis, care tocmai ce iesise de la "audiența" pe care i-a acordat-o seful Pentagonului, sosit la Bucuresti de urgenta ca sa repare criza, liderul PNL Florin Cîțu a insistat ca el să rămână propunerea de prim-ministru. În replică, șeful statului i-a transmis: "Nu se mai poate, Florine!"

Președintele Klaus Iohannis le-a cerut liderilor PNL să-l propună pe Nicolae Ciucă, cel care a fost "dictat" de Lloyd J. Austin, secretarul de stat al Apararii SUA. Seful Pentagonului, prezent la Bucuresti de urgenta, a avut doar doua intalniri, cu Nicolae Ciucă, considerat a fi "omul lor" de catre americani și cu Klaus Iohannis, care era considerat a fi "in derivă", dupa ce Angela Merkel s-a retras de pe scena politica europeana. Faptul ca Iohannis "a luat-o razna" a fost considerat de SUA drept o urgenta politica, ceea ce a generat numirea unui militar in fruntea guvernului "ca sa faca ordine".

Iohannis i-a chemat la ordin pe liberali in frunte cu Florin Cîțu ca sa le comunice ca "americanii il vor pe Ciucă" - deci, si peste capul presedintelui-marioneta - pentru funcția de prim-ministru, în condițiile în care Florin Cîțu nu poate strânge "oricum" o majoritate parlamentară, iar populatia României e rebela si nu se vaccineaza, ceea ce a determinat si sosirea reprezentantului OMS in Romania, ca sa faca si acesta "ordine" in degringolada tandemului Iohannis-Cîțu.

La aceasta sedinta de miercuri seara, Florin Cîțu a tinut-o gaia mațu ca el ar fi vrut sa fie desemnat in continuare ca premier pentru ca si el e "in relatii bune cu americanii", ignorand practic ca a facut inchisoare si ca a dat țeapă bancara in SUA. La aceasta cerere, Iohannis ar fi spus: "Nu se mai poate, Florine!", conform surselor politice consultate de ziare.com. O zi mai târziu, joi, înaintea consultărilor cu președintele Iohannis, PNL a decis într-o ședință a conducerii ca senatorul Nicolae Ciucă să fie propunerea partidului de premier, într-un guvern minoritar cu UDMR.