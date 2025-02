Jocurile de culise ale politicii demascate de cel care a coordonat campania lui Klaus Iohannis pentru prezidențiale

Radu Negulescu, cel care a coordonat campania lui Klaus Iohannis pentru prezidențiale, aruncă bomba pe scena politică și face dezvăluiri neștiute până acum de nimeni, despre campaniile lui Iohannis și motivul real al anulării alegerilor.

„Da, am deservit naiv sistemul, până m-am săturat de el. E putred de stricat, cangrenat de tot. Am crezut că facem bine, dar am făcut, se pare, rău. Dar, în mod oficial, azi îmi pun cenușă în cap și-mi pun toată știința în serviciul adevărului", și-a început Radu Negulescu manifestul. Negulescu îi acuză pe cei care conduc astăzi România că au folosit exact aceleași tactici pe care le-a folosit în campanie și Călin Georgescu: „Au distrus cel dintâi act democratic, pe vorbe, pe presupuneri și pe multe supoziții, literalmente pe rapoarte construite pe genunchi, după ureche și peste noapte. Doar pentru că finalul nu se potrivea cu cel scris de ei. Pentru că, pe fond, aceleași tehnici, aceleași practici de campanie reclamate l-au făcut și pe Iohannis președinte. Doar platforma diferită - Președintele Facebook s-a speriat de Președintele TikTok".

Radu Negulescu a făcut dezvăluiri și despre modul în care Klaus Iohannis a ajuns președintele României și despre cum a rămas președinte și după alegerile din 2019. „Am fost implicat personal. La fel ca Georgescu, Iohannis a avut o mână de oameni extrem de abili, implicați și hotărâți, care au crezut în el și care i-au făcut treaba: mesaje și strategii, rețele și campanii de recuperare a ecartului gigantic dintre realitatea de pe teren și victorie. Eu i-am coordonat", a spus Radu Negulescu. El dă vina pe actualii conducători ai țării pentru situația dezastruoasă în care am ajuns: „Pentru că împreună au construit acest dezastru. Împreună au transformat statul într-o rețea de aranjamente, servilism și haos organizat. Împreună au creat un sistem de control unde votul e doar o formalitate, unde alegerile sunt doar o piesă de teatru cu finalul scris dinainte".