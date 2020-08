Legumicultura in mare pericol! Puterea de cumparare a legumelor si fructelor a scazut dramatic, cu aproape 80%

Publicam in cele ce urmeaza un comunicat de presa al PMP, organizatia Dolj, in care Silviu Cosmin Bosoancă, preşedinte al Organizației de Tineret a Partidului Mișcarea Populară Dolj, atrage atentia asupra unor prioritati in agricultura, venind cu propuneri si solutii:

„Din nou, legumicultura nu este pusă la aceeaşi masă a priorităţilor MADR cu celelalte sectoare agricole! Un restaurant are în meniu și salată de varză, nu doar piept de rață", atenționează ing. Silviu Cosmin Bosoancă, preşedinte al Organizației de Tineret a Partidului Mișcarea Populară Dolj.

Organizaţia de Tineret a Partidului Mişcarea Populară Dolj a transmis, în cursul zilei de astăzi, către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), o nouă propunere privind sectorul legumicol. Propunerea vizează lista domeniilor considerate eligibile pentru sprijinul acordat sectoarelor agricole, ce au fost afectate de pandemia COVID-19, din cauza închiderii sectorului HORECA şi vine în urma unor declaraţii de presă, susţinute de Ministrul Agriculturii Adrian Oros, cu privire la acest sprijin.

Preşedintele OT PMP Dolj, Silviu Cosmin Bosoancă, a constatat că pe lista sectoarelor agricole propuse nu se regăseşte şi sectorul legumicol şi a transmis o adresă catre MADR, prin care solicită încadrarea legumiculturii în lista sectoarelor eligibile pentru sprijinul acordat de minister.

Acesta a argumentat că pe perioada stării de urgenţă, perioadă în care populaţia a fost nevoită să stea izolată, cât de mult posibil, puterea de cumpărare a legumelor a scăzut dramatic, astfel că s-au redus comenzile din partea marilor lanţuri de magazine/centre de colectare legume-fructe cu 75%, iar preţul la unele produse a scăzut în medie cu 80% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

„Dacă în anul 2019, prima producţie a culturii de varză se vindea la producător cu 2,7 lei/kg, anul acesta, preţul a scăzut până la 0,40 lei/kg. Aceste scăderi dramatice de preţ se datoarează în totalitate scăderii cererii în piaţă. Așa cum am mai declarat, privesc cu multă seriozitate orice problematică ce are legătura cu legumicultura și sunt de părere că toate modificările propuse sunt deosebit de importante pentru agricultori. Vă asigur că mă pregătesc continuu pentru a reprezenta interesele județului, a completat ing. Silviu-Cosmin Bosoancă, Președinte OT PMP Dolj.

Tinerii populari consideră că orice intervenție menită să sprijine agricultura și activitatea de producţie românească ar reprezenta o soluție pentru a dezvolta mai bine acest sector, dar și pentru economie.