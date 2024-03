Limitarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază a fost prelungită printr-un amendament PSD de ultim moment. Vezi până când se aplică măsura!

Măsura limitării adaosurilor comerciale la alimentele de bază a fost prelungită până la finalul anului 2024. Camera Deputaților a adoptat, marți, legea de aprobare a OUG 5/2024 prin care Guvernul stabilise termenul anterior de aplicare a măsurii, care ar fi expirat la sfârșitul lunii martie. Legea a fost însă modificată, doar cu câteva ore înainte de votul final, printr-un amendament depus de grupul PSD care prevede extinderea perioadei de aplicare până la 31 decembrie 2024:

Articol unic: „Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 5/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creşterii excesive a preţurilor la unele produse agricole şi alimentare, (...):

1. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: "Prezenta ordonanță de urgență se aplică până la data de 31 decembrie 2024."

PSD susține, într-un comunicat de presă, că decizia de prelungi aplicarea reglementării a fost luată în urma „numărului mare de solicitări din partea cetățenilor pentru menținerea limitării adaosului comercial la alimentele de bază". Ce-i drept, după ultima extindere a termenului, prin OUG 5/2024, Guvernul s-a confruntat cu un val de critici că a decis prelungirea măsurii cu un interval mult prea scurt și că termenul ar fi expirat chiar înainte de sărbătorile de Paște, ceea ce ar fi provocat un val de scumpiri la alimentele specifice. Această reacție publică se pare că i-a determinat pe cei de la PSD să intervină în ultimul moment în Parlament cu un amendamentul la legea care aproba ordonanța emisă de Guvernul Ciolacu.

Cu alte cuvinte, parlamentarii PSD au modificat ordonanța premierului PSD și au extins termenul de doar două luni pe care îl stabilise anterior Marcel Ciolacu. Cu toate acestea, premierul a declarat public că susține amendamentul colegilor săi din Parlament. De această dată însă, Ciolacu a enunțat pentru prima oară un criteriu obiectiv în privința menținerea reglementării. În viziunea sa, limitarea adaosului ar trebuie să continue cel puțin până când inflația va scădea sub pragul de 5%:

„Susțin amendamentul depus astăzi în Parlament de PSD, amendament care prelungește plafonarea adaosurilor la prețurile alimentelor de bază până la 31 decembrie 2024! Este o măsură absolut justificată până când inflația va ajunge sub 5% la finele anului, conform datelor BNR", a scris Marcel Ciolacu, luni pe Facebook

Ca atare, premierul a lăsat de înțeles că măsura s-ar pute prelungi și după 31 decembrie dacă România va rata ținta unei inflații de sub 5% până la finalul anului.

În comunicatul de presă transmis după adoptarea prelungirii plafonării adaosului la alimente, PSD-iștii admit că propunerea lor nu a putut opri creșterea prețurilor și că au mai existat „variații sezoniere" la unele alimente, explicând că plafonarea nu s-a aplicat la nivelul prețului de la raft, ci doar pe marja adăugată de comercianți peste prețurile producătorilor stabilite în piața concurențială.

„Chiar dacă în urma limitării adaosului comercial s-au manifestat în continuare unele variații sezoniere ale prețurilor la alimentele (întrucât nu s-a plafonat prețul final, ci doar marja adăugată de comercianți la prețurile producătorilor stabilite în condiții concurențiale), este evident că măsura a oprit specula din piață și a stabilizat prețurile la produsele alimentare, contribuind totodată la temperarea inflației generale", se arată în comunicatul PSD.