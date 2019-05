Liviu Dragnea a facut o vizita alaturi de Petre Daea la agricultorii care folosesc tehnologii pilot

Liviu Dragnea, liderul PSD, isi continua drumul prin tara, alaturi de Petre Daea, ministrul Agriculturii. Ce a constatat se poate citi in postarea acestuia de pe Facebook"

"Astăzi am ajuns într-o altă zonă de agricultori români harnici. În Dolj, la Călărași și Dăbuleni. Prima oprire a fost la o instalație de udare prin picurare, cu panouri fotovoltaice. O astfel de instalație costă destul de putin, 5000 euro pentru 2000 mp și udă un hectar de teren, fondurile putând fi accesate prin ANIF.

Este un proiect pilot pe care l-am gândit cu ministrul Petre Daea care poate fi extins la nivel național. Se adresează tuturor fermierilor care au terenuri agricole lângă canalele de irigații unde nu sunt sisteme secundare de irigații. Statul asigură apa gratuit și instalația gratuit și preia producția prin Casa de comerț.

Fermierul are obligația să cultive terenul cu sortimentul de legume înscris in contract și să pregătească producția pentru livrare. Alături am găsit din nou solarii facute cu fonduri de la guvern pe mai multe programe. Oamenii sunt încântați de faptul că dorim să extindem programele actuale și sunt tot mai mulți care se gândesc să se apuce de agricultură.

A doua oprire a fost la Stațiunea de cercetare de la Dăbuleni. Este singura stațiune de cercetare din țară pentru cultura plantelor pe nisipuri înființată acum 60 de ani. Cercetătorii de aici fac minuni. Pe lângă refacerea soiurilor românești care s-au pierdut în ultimii ani, acum testează mai multe specii de arbuști fructiferi exotici: fistic, kiwi, banana nordului, curmalul chinezesc, măslinul.

Au deja culturi de cartof dulce, specie nouă, care e aclimatizată și se găsește într-un mare lanț de hipermarketuri. Iată deci că renumele specialiștilor români în acest domeniu își spune cuvântul. Toate aceste dovezi arată clar ca programele pe care le-am gândit pentru agricultură dau roade și aduc pe masa românilor produse sănătoase dar și o oportunitate uriașă pentru agricultori. #România merită mai mult!", scrie Liviu Dragnea.