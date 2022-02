Liviu Dragnea, dezvăluire bombă: "George Simion este consiliat de Sebastian Ghiță!"

Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, aruncă pe piață o informație bombă. El susține că George Simion este consiliat și susținut de "mogulii" Sebastian Ghiță și Cristian Burci, totul fiind sub aripa serviciilor secrete.

„Am auzit, în ultima vreme, că AUR e susținut puternic de Sebastian Ghiță și Cristian Burci. Mi-am spus să nu vorbesc despre partidul AUR, pentru că nu aveam informații. Dar, ambele personaje au legături cu serviciile. Poate este doar o coincidență că Sebstian Ghiță susține AUR și îl consiliază pe George Simion. Pe Călin Georgescu îl știu de mai mulți ani, dar nu m-a preocupat persoana lui până acum.

Eu consider că Garda de Fier a fost o greșeală a istoriei. Nu a fost doar o mișcare politică, ci una paramilitară, guvernată de foarte multă violență, care nu caracterizează poporul român. Nu am știut niciodată cine sunt cei din Grupul de la Monaco, mai puțin de Grupul de la Abu Dhabi. Poate că domnul Coldea merge pe acolo la cumpărături sau să se bronzeze", a declarat Liviu Dragnea în emisiunea „Culisele Statului Paralel", de la Realitatea PLUS.