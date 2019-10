Ludovic Orban:"PNL susține alegeri anticipate, dacă va exista un pact"

Liderul liberalilor a declarat că nu dacă nu e voință politică, PNL își asumă guvernarea și va forma un guvern cu candidat la funcția de prim-ministru în persoana lui Ludovic Orban, anunț făcut în premieră la emisunea Legile Puterii, moderată de Denise Rifai. El a spus că la PNL există disponibilitate la dialog și la colaborare cu orice formațiune politică alături de care au reușit răsturnarea Guvernului Dăncilă.

Ludovic Orban le-a transmis liberalilor, în ședința BPN de vineri, că trebuie să facă o analiză, o fotografie a situației la zi după măsurile guvernării eșuate a PSD. Liderul PNL a precizat că situația este gravă, deoarece gradul de îndatorare al României este mare, deficitul bugetar la fel. Orban a atras atenția și asupra ritmului de îndatorare publică a crescut dramatic în ultimul an, astfel încât veniturile la buget nu pot acoperi cheltuielile. Acesta a adăugat că deficitul este la 2,9% din PIB, lucru destul de grav.

„Acuma trebuie să vă spun că în analiza pe care o facem trebuie să avem o fotografie a situație la zi. Este o guvernare eșuată și situația este extrem de gravă", a explicat liderul PNL. „Nu suntem într-o situație politică foarte simplă. Am reușit să obținem 238 de voturi la moțiunea de cenzură. Aceste voturi au fost pentru a pune punct acestei guvernări. În evoluția ulterioara a situației, părerea celor implicați în demersul de a opri PSD, trebuie luată în considerare", a mai spus liberalul.

Pe ordinea de zi a ședinței BPN al PNL se numără stabilirea delegației liberalilor care vor participa la consultările cu Klaus Iohannis, vineri la Cotroceni, precum și acțiunile care trebuie întreprinse în campania pentru prezidențiale. Moțiunea de cenzură a fost adoptată, joi, în plenul reunit al Parlamentului, fiind 238 de voturi „pentru", patru „împotrivă" și trei voturi anulate.

Strategia liberalilor post-moţiune de cenzură, stabilirea componenţei delegaţiei care va reprezenta partidul la consultările de la Palatul Cotroceni şi mandatul acestei delegaţii, precum şi aspecte vizând campania pentru alegerile prezidenţiale constituie temele şedinţei Biroului Politic Naţional al PNL care a început vineri la Palatul Parlamentului.

"Am stabilit o premieră în ultimii 30 de ani de democraţie şi de tranziţie, care sperăm să se încheie odată cu moţiunea de cenzură, anume am reuşit să dăm jos, ca Opoziţie, un guvern PSD. Niciodată în ultimii 30 de ani Opoziţia nu a reuşit să dea jos un urmaş al FSN, urmaş al fostului Partid Comunist, indiferent cum s-a numit el: FDSN, PDSR. Este prima dată când Opoziţia democratică reuşeşte să dărâme Partidul Comunist, travestit sub tot felul de haine mai moderne. (...) Cele 238 de voturi obţinute la moţiunea de cenzură au fost pentru a pune punct acestei guvernări. În evoluţia ulterioară a tuturor actorilor politici care au participat la acest efort de a opri PSD să facă rău României (...) va începe o perioadă de dialog, de consultare cu toţi posibilii parteneri pe care îi avem pentru a degaja o soluţie bună pentru România", a declarat preşedintele PNL, Ludovic Orban, la începutul şedinţei BPN al PNL.

Pe cine trimit liberalii la negocierile de la Cotroceni

Ludovic Orban, Raluca Turcan, Rareș Bogdan, Sighiartău, Florin Cîțu și Iulian Dumitrescu sunt liberalii care merg azi la ora 11 la consultările cu președintele Klaus Iohannis, a anunțat șeful PNL.

Liberalii deschis seria de consultări ale șefului statului cu partidele parlamentare pentru găsirea unui nou candidat pentru postul de premier, după ce guvernul Dăncilă a căzut la moțiunea de cenzură de joi.

"Noi avem construită arhitectura unui viitor nou guvern. Suntem deschiși la dialog cu toate partidele cu care am reușit deja să dărâmăm guvernul PSD", a spus Orban într-o conferință de presă la finalul ședinței conducerii PNL.