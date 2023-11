Marcel Ciolacu acuză fabrica de tocat miniștri

Premierul Marcel Ciolacu a declarat joi, la Forumul Dezvoltăm România, că este nevoie de o continuitate în funcție a miniștrilor pentru că una dintre cauzele problemelor de dezvoltare ale țării o reprezintă faptul că sute de miniștri s-au perindat prin guvernele ultimilor ani.

„Nu am clădit un parteneriat corect între Guvern, clasa politică, Parlamentul României și mediul de afaceri. E aproape și imposibil în acest moment dacă nu devenim și noi mai sănătoși. Am avut 9 prim-miniștri în 9 ani, dumneavoastră ați rămas aceiași. Am avut sute de miniștri în patru ani de zile. Sunt ministere importante, precum Finanțele, Transporturile. În Germania au avut 17 ani ani un singur ministru al Transporturilor, noi am schimbat câte doi pe an. Administrația locală a înlocuit cumva administrația centrală. De aceea, noi încercăm să creăm ceva predictibil și politic și tot ce ne-am asumat acum să putem continua. Altfel nu vom aduce echilibru. Totuși, au trecut 30 de ani de la Revoluție, trebuie să ne asumăm anumite lucruri", a declarat Ciolacu.

„Sunt ferm convins că cel puțin până la sfârșitul anului 2024 această coaliție va fi stabilă și chiar îmi doresc, cu toate că vorbim de principalele partide concurente, chiar îmi doresc să continuăm și după 2024 și cu o frecvență mai mică de a schimba miniștri și prim-miniștri, fiindcă, între timp, am văzut și noi calitățile și defectele fiecăruia", a adăugat prim-ministrul.