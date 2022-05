Marcel Ciolacu de Ziua Europei: "Fără UE am fi total irelevanți!"

„Fără UE am fi total irelevanți", transmite președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, luni de Ziua Europei.

„Unul dintre motivele pentru care a fost fondată Uniunea Europeană a fost tocmai acela de a pune capăt războaielor care au măcinat-o întreg secolul trecut. Din această perspectivă, conflictul de la granițele țării noastre este o dovadă în plus a importanței capitale pe care o are apartenența României la Uniunea Europeană, dar și la NATO. De Ziua Europei trebuie în primul rând să transmitem un mesaj clar împotriva celor care contestă beneficiile acestei apartenențe. Fără UE, am fi total irelevanți. E o iluzie să crezi că poți să faci ceva singur, de aceea este foarte important să păstrăm un context european stabil și să combatem curentele extremiste și populiste",a spus Marcel Ciolacu.

Președintele Camerei Deputaților arată că românii sunt printre cei mai pro-europeni dintre cetățenii UE. „Dar acesta nu este un dat de la Dumnezeu. Toți avem datoria să păstrăm acest lucru. Iar asta înseamnă ca împreună - toate statele membre ale UE, să reușim să dăm un răspuns credibil în fața problemelor cu care se confruntă oamenii. Cetățenii au nevoie să știe că statele naționale și Uniunea Europeană luptă alături de ei pentru a trece peste această perioadă grea. Este nevoie de un plan de acțiune comun, care să însemne protejarea tuturor cetățenilor europeni- fie că sunt germani, francezi, spanioli sau români. Este o necesitate strategică să avem o direcție clară și să acționăm toți pe o singură voce, a unei Europe puternice. La mulți ani, de Ziua Europei", conchide președintele Camerei Deputaților.