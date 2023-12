Marcel Ciolacu despre ambasadorul României în SUA: "Dacă eram președinte, l-aș fi rechemat imediat!"

Premierul Marcel Ciolacu continuă războiul cu ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru. „Dacă eram președinte l-aș fi rechemat imediat", a spus liderul PSD la Antena3 CNN, argumentând că a avut o „ieșire total gratuită".

„Știți foarte bine că acest atribut constituțional este al președintelui României în ceea ce privește politica externă. (...) A fost și este o vizită foarte bună. Cred că vizita trebuie discutată în alți parametri: ceea ce realizăm pentru români și așteptările românilor de la această vizită, mai puțin o ieșire, din punctul meu de vedere, gratuită a ambasadorului României în SUA", a spus Ciolacu.

Declaraţia a intervenit după ce Muraru spusese, la un eveniment organizat la Washington, că premierul nu a considerat necesară participarea reprezentanţilor Ambasadei României la întâlnirile politice din SUA.

"Nu am mai avut nicio discuţie cu domnul ambasador şi cred că o perioadă mai lungă de timp nu o să avem discuţii. În primul rând, eu am venit aici însoţit de ministra de Externe. Dânsa este reprezentanta de vârf a diplomaţiei române. Nu apucasem să avem discuţiile aplicate cum vor fi reprezentările în ziua următoare, de aceea am şi spus că câteodată e bine să ai răbdare. (...) Totuşi, lipsa de anvergură a domnului ambasador şi o reacţie, până la urmă, cred că emoţională a domniei sale nu l-a calificat", a mai spus Ciolacu.